Katia Itzel recibe fuerte balonazo en Querétaro vs Tigres y desata polémica por críticas de Francisco Chacón

Katia Itzel García, árbitra mexicana Cuartoscuro (César Gómez Reyna)

Fue un intenso fin de semana lleno de emociones durante los encuentros de la Liga MX que tuvieron momentos memorables. Uno de ellos fue el que protagonizó la árbitra Katia Itzel García tras recibir un balonazo por parte de uno de los jugadores del conjunto local.

Esta acción, por supuesto, no quedó desapercibida y rápidamente se convirtió en un momento viral en redes sociales. Asimismo, desató un fuerte debate sobre lo que tuvo que implementar García tras el “incidente”. Asimismo, el exárbitro Francisco Chacón no se quedó callado y emitió una crítica al trabajo de Katia Itzel.

El momento en que Katia Itzel recibió un fuerte balonazo

La jugada ocurrió durante el encuentro entre Querétaro y Tigres, cuando el jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa con toda alevosía da un balonazo a Katia Itzel mientras seguía la acción desde una posición cercana al desarrollo del juego.

Las imágenes muestran que el golpe fue considerable y provocó que la árbitra detuviera momentáneamente su desplazamiento. Sin embargo, tras unos instantes pudo reincorporarse y continuar dirigiendo el partido sin necesidad de ser sustituida.

El video comenzó a difundirse rápidamente en plataformas como X, TikTok y Facebook, donde miles de usuarios comentaron el incidente y destacaron la reacción de la árbitra para mantenerse al frente del encuentro.

Francisco Chacón lanza crítica y genera controversia

La discusión tomó mayor relevancia después de que el exárbitro Francisco Chacón publicara un mensaje en redes sociales cuestionando el desempeño arbitral de Katia Itzel durante el partido.

No obstante, también puso en evidencia el poco profesionalismo de Almeida Barbosa y lo describió como un jugador malo quien se habría vengado con el balonazo tras marcarse una falta en favor del equipo visitante.

A pesar de ello, Chacón externó su solidaridad hacia Katia Itzel Y señaló que el gremio debe solidarizarse con la árbitra, aunque ella no haya tenido el carácter para expulsar al jugador, según dijo Chacón en su post de X.

🚨🚨🚨INDIGNANTE🚨🚨🚨



Independientemente del mal trabajo de Katia Itzel en el @Club_Queretaro

vs @TigresOficial es una vergüenza lo del jugador de Gallos Paulo Victor de Almeida Barbosa (muy malito por cierto), el cual después de haberse sancionado una falta en su contra, con… pic.twitter.com/XNrjOqbnVK — Francisco Chacón (@pacochaconmx) August 2, 2026

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia Itzel García se ha consolidado como una de las árbitras mexicanas con mayor proyección en el fútbol profesional.

A lo largo de los últimos años ha participado en torneos nacionales e internacionales organizados por la Federación Mexicana de Fútbol, la Concacaf y la FIFA, convirtiéndose en una de las principales representantes del arbitraje femenino mexicano.

Su trayectoria incluye participaciones en encuentros de Liga MX, competencias internacionales y procesos de capacitación impulsados por organismos rectores del fútbol mundial.

Gracias a su desempeño, ha sido designada para encuentros de alta exigencia deportiva, reflejo de la confianza depositada por las comisiones arbitrales.

Mientras tanto, la conversación continúa tanto en los medios deportivos como en redes sociales, donde aficionados y especialistas mantienen opiniones encontradas sobre uno de los episodios más comentados de la Jornada 3 del Apertura 2026.