Playoffs LMB: Tabla de clasificación a una serie de la postemporada

Liga Mexicana de Béisbol Última serie antes de postemporada. (cuartoscuro)

La temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol llega a su fin. Los seis mejores equipos de cada división pasarán a la postemporada. La última serie puede ser clave para algunas agrupaciones.

¿Cómo va clasificación de LMB en última serie de temporada regular?

Tras 92 partidos, cada equipo diputará su último juego entre el 4 y el 6 de agosto. Muchos de ellos ya se encuentran asegurados en la postemporada, pero todavía queda por definirse un lugar. Los Diablos Rojos de México encabezan la división Sur mientras que los Toros de Tijuana lideran la división Norte.

La tabla de clasificación actualmente se encuentra así:

Norte:

Toros: 57-31 Caliente: 51-39 Sultanes: 47-43 Acereros: 46-44 Charros: 45-45 Algodoneros: 43-47 Rieleros: 41-45 Saraperos: 38-52 Tecos: 35-55 Dorados: 35-55

Sur:

Diablos Rojos: 61-29 Olmecas: 53-36 Piratas: 50-40 Pericos: 48-41 Bravos: 47-43 Guerreros: 47-43 Tigres: 43-47 El Águila: 42-48 Conspiradores: 35-55 Leones: 31-57

Los Rieleros y los Algodoneros son los dos equipos que se encuentran en contención por el último lugar del norte y el desempeño de cada agrupación podrá ganarle o costarle su pase a la postemporada. En el sur la cosa está más definida. Los Tigres ya no pueden alcanzar al sexto lugar. Lo que resta es ver cómo quedarán los encuentros de los playoffs.

¿Qué partidos serán quedan esta última serie?

La lista completa de partidos para esta última serie, junto con los horarios en los que se jugarán cada uno de los tres días, es la siguiente: