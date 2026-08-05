AEW Grand Slam 2026: ¿Cómo, dónde y a qué hora ver la función de lucha libre desde la Arena México?

AEW GrandSlam 2026 Esta función de All Elite Wretling precederá el Grand Prix de este viernes 7 de agosto en la 'Catedral de la Lucha Libre'. Foto: X (@AEW)

La lucha libre mexicana continúa viviendo uno de sus momentos más importantes del año con la Semana Internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en conjunto con AEW y otras empresas mundiales. Ahora, este miércoles 5 de agosto, las emociones con el esperado Grand Slam 2026 de All Elite Wrestling, función que se realizará desde la Arena México en la capital del país.

Como parte de sus asociaciones recientes, AEW estará llevando a cabo su función especial de verano el día de hoy en la Arena México. Las y los miembros más destacados del roster estarán protagonizando una noche con ocho combates de alto impacto y que precederá al Grand Prix de este viernes 7 de agosto, donde también tendremos a las superestrellas del CMLL.

¿A qué hora será el AEW Grand Slam 2026?

Será a las 17:30 horas de este miércoles 5 deagosto cuando inicien las emociones en el cuadrilátero.

¿En qué canal ver el AEW Grand Slam 2026?

Para poder seguir las acciones de esta función, tendrás que sintonizar las pantallas de Fox Sports y Fox Sports Premium.

Cartelera completa del AEW Grand Slam 2026

Más allá de la calidad de los combates, Grand Slam México confirma la consolidación de la relación entre AEW y CMLL. Lo que hace apenas unos años parecía improbable: ver a estrellas de ambas promociones compartiendo cartel. Hoy se ha convertido en una realidad que fortalece el intercambio de talento y posiciona a la Arena México como una de las sedes más importantes para la lucha libre profesional a nivel mundial.

En el plano deportivo, varios de los protagonistas llegan con historias importantes. Will Ospreay continúa encaminado hacia su lucha por el Campeonato Mundial de AEW en All In y buscará mantener el impulso enfrentando a Mark Davis en una Street Fight. “Hangman” Adam Page vuelve a la acción tras reincorporarse a la programación televisiva y ahora apunta al Campeonato Mundial de Tríos de AEW junto a Bandido y Brody King, mientras que Kyle Fletcher defenderá el Campeonato Internacional de AEW ante “Speedball” Mike Bailey.

Estos son todos los combates que veremos:

Campeonato Internacional de AEW: Kyle Fletcher (c) vs. “Speedball” Mike Bailey.

Campeonato Mundial de Tríos de AEW: The Demand (Ricochet, Lee Moriarty y Shane Taylor) (c) vs. Hangman Adam Page, Bandido y Brody King.

Street Fight Ciudad de México: Will Ospreay vs. Mark Davis.

Cope, Christian Cage y The Young Bucks vs. Death Riders.

Kazuchika Okada, Kevin Knight y Hechicero vs. Chris Jericho, Místico y Darby Allin.

Andrade El Ídolo vs. Tommaso Ciampa vs. Komander, por la posición de entrada al Casino Gauntlet Match de All In.

Lucha de tríos femenil: Willow Nightingale, Athena y Thunder Rosa vs. Mercedes Moné, Thekla y Megan Bayne.

Motor City Machine Guns vs. Gates of Agony.

Con una cartelera que mezcla campeonatos, rivalidades rumbo a All In y la presencia de figuras de AEW, CMLL y otras promociones internacionales, Grand Slam México apunta a convertirse en una de las funciones de lucha libre más importantes celebradas en el país durante 2026 y en una nueva muestra del alcance global que ha adquirido la colaboración entre ambas empresas.