Leagues Cup 2026 Leagues Cup 2026: partidos y horarios de este miércoles 5 de agosto (MexSport)

La Leagues Cup 2026 continúa con su intensa actividad de fase de grupos sobre la cancha, y este miércoles 5 de agosto presenta su cartelera de seis encuentros donde los clubes de la Liga MX se enfrentarán cara a cara contra los representantes de la Major League Soccer (MLS).

¿Qué partidos se jugarán hoy 5 de agosto en la Leagues Cup 2026?

La cartelera para esta jornada incluye encuentros de alto calibre que pondrán a prueba la calidad de la liga mexicana.

Monterrey encabezará el partido ante Orlando City, mientras que el Atlético de San Luis enfrentará al Inter Miami.

En otros frentes, Querétaro jugará frente a FC Dallas, León se medirán ante Nashville SC y Toluca se enfrentará contra Seattle Sounders.

Para cerrar con broche de oro la jornada de hoy, las Chivas tenrdán un duelo estelar ante Los Angeles FC.

¿A qué hora empiezan los partidos de la Liga MX vs. MLS?

Los duelos sobre la cancha darán inicio a partir de las 17:30 horas (tiempo del Centro de México) y se extenderá a lo largo de la tarde-noche. El calendario oficial queda distribuido en el siguiente orden:

Monterrey vs. Orlando City: 17:30 horas

Inter Miami CF vs. Atlético de San Luis: 17:30 horas

FC Dallas vs. Querétaro: 18:30 horas

Nashville SC vs. León: 18:30 horas

Toluca vs. Seattle Sounders: 20:00 horas

Los Angeles FC vs. Chivas: 20:30 horas

¿Dónde puedo ver en vivo los partidos de la Leagues Cup hoy?

Para no perderse ningún detalle de la jornada, la cobertura completa de los seis enfrentamientos estará disponible en exclusiva a través de la plataforma de streaming Apple TV+, mediante el pase interactivo MLS Season Pass.

Sin embargo, el encuentro entre Toluca contra Seattle Sounders contará con transmisión simultánea por televisión abierta por el canal de Imagen Televisión.