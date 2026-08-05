Gianni Infantino: ¿Cómo busca el presidente de FIFA continuar al frente del organismo?

Gianni Infantino Hubo un rechazo frontal de varias confederaciones a una controvertida propuesta comercial de Infantino. (Mexsport)

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, está con un pie fuera de del organismo debido a sus recientes acciones, luego del Mundial 2026, ya que es criticado y varias personalidades pidieron su salida.

¿Por qué diversas Federaciones quieren a Gianni Infantino fuera de FIFA?

Una vez que hubo un rechazo frontal de varias confederaciones a una controvertida propuesta comercial, la cual buscaba dar entrada a capital privado en los derechos del Mundial, la popularidad de Gianni Infantino descendió a los niveles más bajos en lo que va de su mandato

De esta forma, Gianni Infantino está con un pie fuera del organismo, ya que UEFA, Concacaf y otros países miembros de la FIFA no estuvieron de acuerdo con la propuesta del mandamás.

Además, esto dejó a Infantino en una posición de vulnerabilidad política a pocos meses de un ciclo electoral decisivo, por lo que se prevé desde ahora un cambio radical en la dirigencia de FIFA.

Ante esta situación, los máximos ejecutivos de las Selecciones Nacionales que están en contra de Infantino trabajan a mil por hora, ya que lo quieren ver fuera cuanto antes.

¿Qué planea Gianni Infantino para detener su salida de FIFA?

La reelección de Infantino era casi un hecho, pero al detonar este movimiento trazó la ruta para su salida y ahora el dirigente busca un salvavidas para continuar al frente en 2027.

Ahora, la estrategia de Infantino es movilizar a su círculo más cercano y renegociar apoyos clave en los territorios donde aún conserva su influencia, como el continente africano.

De acuerdo con el sitio Marruecom, el futuro político de Gianni Infantino se decidirá en gran medida por Marruecos e incluso, Infantino habría prometido la Final a ese país si continúa al frente.

La Copa del Mundo de 2030 será en ese país como coanfitrión, pero también, en ese lugar se dará la votación presidencial de la FIFA en 2027, con el bloque africano como garante fundamental.

Así también, Infantino espera la lealtad absoluta de la Confederación Africana de Futbol (CAF), ya que hay al menos 54 sufragios indispensables para sostener la candidatura del dirigente para un próximo ciclo.

Pero por otro lado, la UEFA y sus 55 federaciones miembros rechazaron unánimemente el intento de privatizar parte de las operaciones comerciales de la FIFA y de paso, buscan quitar a Infantino de la ‘dictadura actual’.

Otras federaciones como CONCACAF también se unieron a la negativa, pero Infantino apuesta también por la Conmebol, sin embargo, son apenas una decena de votos en esa parte del mundo.

Finalmente, Gianni Infantino espera que con el apoyo de África y Sudamérica sea suficiente para poder continuar con su dirigencia, la cual planea hacerla más larga a partir del 2027.