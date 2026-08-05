Luis Ángel Malagón Luis Ángel Malagón es uno de los mejores arqueros de todo México. (Mexsport)

El América no ha tenido fichajes de lujo para el Apertura 2026, sin embargo, algunas de sus figuras se recuperan y una de ellas es Luis Ángel Malagón, su arquero titular, quien próximamente estará listo para cuidar el marco azulcrema.

¿Cuál fue la lesión de Luis Ángel Malagón, portero del América?

De esta forma, Luis Ángel Malagón se recupera de forma satisfactoria de una lesión, por lo que ya tendría fecha de regreso para cuidar de nueva cuenta el marco águila.

Así, Malagón reveló que su regreso a la portería del América está muy cerca, por lo que la afición americanista celebró el anunció en redes sociales.

Recordemos que Malagón sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, la cual sufrió durante la Concacaf Champions Cup.

Luego de su recuperación, Malagón destacó el apoyo que recibió por parte del club durante estos meses fuera de actividad y ahora está listo para volver con el equipo.

¿Cuándo regresa Luis Ángel Malagón a la portería del América?

Malagón aseguró que volverá a vestir la casaca del América dentro de dos semanas, por lo que sería ante Bravos de Cd. Juárez el partido que vea su retorno al campo de juego.

Pero ojo, dos semanas es el mejor pronóstico, ya que podría ser hasta un mes si eel arquero no está en buena condición para poder estar al frente en la portería del América.

Si esto último sucede, Malagón estaría listo hasta el 5 de septiembre ante Tijuana en el Estadio Azteca, durante la Jornada 7, por lo que el plazo máximo para su regreso es un mes.

Además, Malagón se lesionó cuando estaba André Jardine como DT, ahora, Guillermo Almada al está al frente del banquillo y deberá pelear el puesto con Rodolfo Cota, quien ha cumplido regularmente con el trabajo.

Finalmente, Luis Ángel Malagón ya tiene fecha de regreso, el plazo máximo para su vuelta a la portería es un mes y el equipo espera buenas noticias pronto.