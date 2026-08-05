¿Por qué Jáminton Campaz no ficha con América, cuáles son las razones?

América continúa en la búsqueda de sus próximos refuerzos, por lo que uno de ellos es el colombiano Jáminton Campaz, quien aún no firma con el equipo azulcrema.

¿Jáminton Campaz es buscado por el América?

A pesar de que Jáminton Campaz no entrenó con el Rosario Central, el atacante no puso su firma en el contrato aún, ya que hay ciertos detalles que le impiden llegar al cuadro de Coapa.

Ahora, la directiva del América trabaja para que Jáminton Campaz llegue sin ningún problema a sus filas, pero deberán afinar detalles para su llegada.

Así también, Campaz presiona al club para que lo dejen ir, ya que sabe que el llegar al América sería un trampolín para ir a un equipo mejor en un futuro cercano, siempre y cuando demuestre su nivel.

¿Por qué Jáminton Campaz no firma con el América?

Esta semana, Campaz visitó las instalaciones de entrenamiento del Rosario Central, aunque no entrenó y esto presiona al equipo para que pacte su próxima salida.

Pero hay un detalle, Rosario Central habría rechazado la oferta inicial que habría sido por seis millones de dólares, por lo que si América quiere al jugador, deberá pagar una suma mayor.

“A Central nunca le terminó de convencer la cifra. Y no sólo eso, sino que en el club comenzaron a poner en dudas la posibilidad de desprenderse de uno de los futbolistas más importantes del plantel”, dice el diario La Capital sobre el tema.

A pesar de que América espera vender a Brian Rodríguez al Cruzeiro, esto no detendría el interés del equipo azulcrema por el jugador.

Finalmente, América espera cerrar la contratación de Jáminton Campaz en los próximos días, ya que les urge que haya refuerzos si es que quieren pelear por el título del Apertura 2026.