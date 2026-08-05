Cadillac, rodando lento...

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Sabíamos que el año debut de Cadillac en el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 sería complicado, sin embargo, no pensamos que el tener mejoras visibles fuera tan lento para el equipo estadounidense. En la calificación del Gran Premio de Hungría, ronda 11 y justo mitad del torneo, se ubicaron a dos segundos y medio del ganador de la pole position, lo que, en términos de la categoría, es una eternidad. Cadillac ha implementado mejoras casi en cada Gran Premio, sin embargo, lucen insuficientes para el acelerado ritmo de evolución de sus rivales, escuderías con décadas de ventaja en cuanto a flujos de trabajo, y la meta de terminar las carreras en la vuelta del líder parece alejarse en cada prueba. En el medio, está la frustración que golpea a los exsubcampeones Sergio Pérez y Valtteri Bottas, volantes acostumbrados no sólo a estar en los primeros puestos, sino a trabajar con equipos metódicos, donde cada cambio se refleja de inmediato en una mejoría en el auto y en la posibilidad de avanzar posiciones, lo que no ha sucedido en las últimas semanas...

BANDERA VERDE… El mexicano fue entrevistado previo a Budapest y confirmó que lo que la afición observaba en cada carrera es lo mismo que se percibe en el equipo: los ajustes no dan los resultados buscados. Pero abundó en los ‘porqués’. Mientras los equipos ya establecidos fabrican la mayoría de las piezas en casa, Cadillac F1 Team tiene que recurrir a terceros. La escudería estadounidense no sólo es “cliente” en cuanto a tren motriz, sino en elementos de aerodinámica, lo que hace que la data obtenida en cada sesión no vaya directamente a quienes hacen el desarrollo, sino que tenga que involucrar un proceso extra, y después, mayor tiempo de espera para obtener la pieza. Checo fue más allá, y se mostró autocrítico: “Tenemos que replantearnos nuestros procesos”. Y es que la velocidad no sólo es un factor vital en pista, sino en todos los aspectos de la Fórmula 1. En este periodo de prohibición de parte de FIA en cuanto a los trabajos en el simulador, taller y pista, Cadillac podría replantear sus flujos y esquemas, de lo contrario, la brecha con Aston Martin podría crecer...

ENTRADA A PITS… Y es que, a pesar de que no se encuentran en el lugar que quieren, las mejoras comenzaron a ser visibles en Aston Martin. Los cuatro meses de retraso en la entrega de sus instalaciones en Silverstone comienzan a dejar de pesar, y aunque solamente tienen un punto en el campeonato, la fiabilidad comenzará a presentarse, producto del trabajo del genio de diseño Adrian Newey, y la excelente comunicación de Fernando Alonso con el área técnica. Aston Martin no iba a estar de manera permanente en el fondo del campeonato, y aunque los estudiosos afirman que la segunda mitad del campeonato no les bastará para alcanzar pódiums, sí puede ser suficiente para dejar muy (pero muy) por debajo a Cadillac F1 Team...

SALIDA DE PITS… En cuanto a Mercedes-AMG, líder de los campeonatos de pilotos y constructores, Toto Wolff, su director general, ha anunciado que, en el regreso de la categoría a la acción, a partir del 21 al 23 de agosto en Países Bajos, podría comenzar una etapa de penalizaciones sobre sus pilotos, Kimi Antonelli y George Russell. Luego del aplastante inicio que tuvieron en esta campaña, eso no deberá sorprender a nadie. Y es que vendrá el momento de realizar modificaciones en la unidad de potencia. Los cambios permitidos están llegando al número límite, y deberán ser muy inteligentes para saber en cuáles pistas podrán ceder lugares en la arrancada. Ya lo platicaremos…

BANDERA A CUADROS… Finalmente este fin de semana regresa NASCAR Cup Series a las pistas. Luego de una atípica semana sin carreras, los V8 estarán de vuelta para sus últimas cuatro carreras de temporada regular. Tendremos, de manera consecutiva, rondas en Iowa Speedway, Richmond, New Hampshire y Daytona para conocer a los 16 pilotos que pasarán a Playoffs y a la pelea de la Copa. El mexicano Daniel Suárez es 11 en las posiciones y sus aspiraciones crecen. Pendientes de lo que haga este domingo, donde hay fuertes posibilidades de un Top 10...