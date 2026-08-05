América: ¿Quién es el jugador mundialista por el que lanzaron una oferta?

Jaminton Campaz El jugador Colombano fue seleccionado nacional por su país en el pasado Mundial 2026. (Mexsport)

Las Águilas del América buscan más refuerzos para el siguiente torneo, pero tienen un serio problema de recursos y liquidez, sin embargo, tienen en la mira a un elemento colombiano que acaba de ser Seleccionado Nacional en el Mundial 2026.

¿Quién es Jáminton Campaz, el jugador que desea el América?

De esta forma, el América va en busca de Jáminton Campaz, futbolista colombiano de 26 años, quien juega como extremo por izquierda y es parte de Rosario Central, por lo que esperan que la vitrina que ofrece el equipo sea llamativa para el jugador.

Así, Jáminton Leandro Campaz nació en Tumaco, Nariño el 24 de mayo de 2000, es un futbolista colombiano que juega como centrocampista o extremo.

Ahora, Jáminton es parte del Club Atlético Rosario Central de la Primera División de Futbol Argentino y esta semana ya no entrenó con su equipo.

¿América recibió una oferta por Brian Rodríguez?

Pero para que este movimiento tenga mayor éxito, América tiene que vender a Brian Rodríguez, un jugador que le dará capital suficiente para que puedan moverse en el mercado.

Uno de los equipos interesados es Cruzeiro, equipo que puso sobre la mesa unos 10 millones de dólares por Brian, pero aún falta que la directiva acepte la propuesta y ver qué tan redituable es la venta.

Ahora, Brian Rodríguez sí jugó con América en el partido ante Santos y ‘mojó’ la portería del rival, por lo que es un elemento que puede ayudar al Cruzeiro en un futuro cercano.

Así también, Brian Rodríguez está fuera de lesiones, por lo que es el momento ideal para que la directiva del América pueda venderlo.