¡Le sobran ofertas! ¿Qué equipo de la Ligue 1 busca a Gilberto Mora?

Gilberto Mora Gilberto Mora tiene diversas ofertas del futbol europeo para continuar con su carrera. (Mexsport)

El jugador mexicano Gilberto Mora tiene diversas ofertas del Viejo Continente, la joya mexicana ahora tiene a un nuevo enamorado y es un grande de Europa, el cual disputa año con año la Champions League.

¿Quién es el equipo de la Ligue 1 que busca a Gilberto Mora?

De esta forma, el rendimiento de Gilberto Mora en la cancha se hizo notar, por lo que diversos equipos le ofrecerán un buen contrato y hay un equipo de la Ligue A que ya lo quiere en sus filas.

Así, Gilberto Mora, quien está a punto de cumplir 18 años, deberá fichar por un equipo europeo cuando cumpla la mayoría de edad en octubre próximo, por lo que está analizando junto a su representante las ofertas.

Primero, Gilberto Mora estaría en la mira de FC Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Liverpool FC y el Arsenal.

Pero también el PSG sigue al joven futbolista mexicano, pero deberán dar una buena cantidad de billetes para concretar el fichaje, el cual podría ser uno de los más caros en la historia del futbol mexicano.

¿Cuál es el valor de Gilberto Mora en la actualidad?

La oferta del PSG puede ser atractiva, ya que es un equipo que va a disputar Champions y tiene el plantel ideal para ser Campeón de nueva cuenta del torneo.

Gilberto Mora actualmente tiene un valor de 25 millones de euros, según el portal Transfermarkt, pero el pase estaría valuado en mucho más.

Finalmente, será el jugador mexicano Gilberto Mora quien elija su próximo destino, ya que hay equipos grandes que buscan sus servicios y esto se debe a su habilidad, destreza y sobre todo juventud.