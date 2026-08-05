¿Quién será parte del cuerpo técnico de Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

Rafael Márquez Rafael Márquez tiene la dura misión de llevar al Tri a otro nivel. (Mexsport)

Rafael Márquez es el nuevo DT de la Selección Mexicana, por lo que el káiser ya trabaja para el nuevo ciclo mundialista y ya tendría un nuevo cuerpo técnico para ets emisión rumbo al Mundial del 2030.

¿Quién confirma el cierto técnico del Tri de Rafael Márquez?

Rafael Márquez ya es el entrenador de la Selección Mexicana, por lo que ya hay avance de quiénes integrarán el cuerpo técnico que acompañará al exfutbolista en esta nueva etapa en su carrera.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, ya hay nombres que ayudarán al kaiser en esta misión, la cual apunta a formar un conjunto mucho más competitivo para los próximos años.

“El ahora estratega del Tricolor sigue teniendo en cartera y como sus principales candidatos para formar parte de su cuerpo técnico a Andrés Guardado, Bernardo Cueva, Pol Llorente y Alfredo Talavera”, detalló el comunicador, el cual agregó que la llegada de estos dependen “de que ofrezcan un proyecto sólido que tenga duración más allá de 4 años”, algo de lo que es muy consciente el estratega.

¿Cuándo será el debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana?

Luego de que se anunciara a Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, el exjugador deberá concentrarse en formar al mejor equipo con el talento disponible.

Se espera que bajo el mandato de Rafael Márquez haya una nueva generación de talento memxicano, el cual tenga mayor posibilidad de avanzar en competencias internacionales.

Finalmente, el debut de Rafa Márquez al frente del Tricolor se dará el próximo 26 de septiembre en un amistoso ante Colombia, por lo que será el debut del káiser al frente del Seleccionado Mexicano de sus amores.