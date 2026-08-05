Monterrey vs Orlando City: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayados en la Leagues Cup

Monterrey vs Orlando City Lucas Ocampo se perfila como titular en el partido de Rayados hoy en la Leagues Cup (Crónica Digital)

Monterrey y Orlano City se enfrentan hoy en la edición 2026 de la Leagues Cup. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de Rayados en el Inter&Co Stadium: horario y dónde ver en vivo.

El equipo dirigido por Matías Almeyda pondrá a prueba una plantilla construida para competir por títulos frente a un Orlando City que reforzó su ataque con Antoine Griezmann y que intentará convertir su condición de local en una ventaja.

Previa y pronóstico Monterrey vs. Orlando City: partido de la jornada 1 de la Leagues Cup

Aunque no existen antecedentes entre ambos clubes, el contexto convierte este duelo en uno de los más atractivos de la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026 por el peso de sus planteles y por las aspiraciones que ambos mantienen dentro del certamen.

Monterrey buscará imponer condiciones a partir de un ataque que ha mostrado capacidad para generar peligro. Lucas Ocampos y Diego Rossi llegan como las principales referencias ofensivas después de exhibir su poderío en la Liga MX.

Orlando City ofrece un perfil distinto. El conjunto de la MLS alcanzó en 2025 la mejor participación de su historia dentro de la Leagues Cup al instalarse en las semifinales y concluir en la cuarta posición de la clasificación general.

Ahora intentará dar un paso adicional respaldado por una incorporación de Antoine Griezmann. El atacante francés se presenta como el principal generador de juego de los Lions y compartirá protagonismo con Ojeda.

La escuadra estadounidense ocupa actualmente el décimo puesto de la Conferencia Este de la MLS con 20 puntos.

Las proyecciones anticipan un enfrentamiento muy equilibrado y se perfila un empate en el marcador.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Orlando City hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs. Orlando City?

Los aficionados podrán seguir el debut internacional de Rayados mediante la señal de Apple TV, plataforma que transmitirá el encuentro entre Monterrey y Orlando City correspondiente a la primera fecha de la Leagues Cup 2026.

Alineaciones probables Monterrey vs. Orlando City

Monterrey perfila un once inicial integrado por Luis Cárdenas en la portería; Daniel Aceves, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Luca Orellano en la defensa; Óliver Torres, Jesús Corona y Orbelín Pineda en el mediocampo; Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers en el ataque.

Orlando City iniciaría con Maxime Crépeau bajo los tres palos; Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson y Adrián Marín en la última línea; Iván Angulo, Eduard Atuesta, Braian Ojeda y Tiago en la zona media; Antoine Griezmann y Justin Ellis como referencias ofensivas.