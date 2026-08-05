México sub-23 vs Panamá sub-23: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México sub-23 vs Panamá sub-23 El ganador de este partido disputará la medalla de oro de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.

La Selección Mexicana se juega su posibilidad de seguir aspirando a la medalla de oro el día de hoy ante Panamá. El cuadro ‘Tricolor’ marcha con paso invicto y fue uno de los mejores de la fase de grupos. Ahora, una victoria esta tarde les asegurará al menos la medalla de plata. Por su parte, el cuadro ‘canaleros’ quiere conseguir la sorpresa este torneo y e ir en busca de un oro que sería histórico

Tras la ronda preliminar de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuatro mejores equipos del torneo se enfrentan en la fase de semifinal, por lo que el resultado tiene implicaciones inmediatas de medallas. Del otro lado de la eliminatoria, Colombia y Venezuela se estarán enfrentando hoy mismo por el otro boleto a la gran final de este torneo sub-23.

¿A qué hora se juega el México vs Panamá? Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El silbatazo inicial de este encuentro será a las 14:00 horas (CDMX) de este miércoles 5 de agosto desde la cancha del Estadio Moca 85

¿En qué canal ver el México vs Panamá? Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Para disfrutar las emociones de este partido, podrás sintonizar las pantallas de Fox Sports.

Previa del México vs Panamá Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México ha destacado por un estilo de juego basado en la posesión del balón, la presión alta y la constante búsqueda de amplitud por las bandas. el equipo mexicano ha mostrado una mejoría partido a partido, incrementando su volumen ofensivo y generando más oportunidades conforme avanzó la fase de grupos, algo que quedó reflejado en la contundente victoria por 4-1 sobre Guatemala en su último compromiso.

Panamá, por su parte, mantiene la identidad que han consolidado las selecciones del país bajo los procesos recientes: un equipo intenso, físicamente competitivo y con rápidas transiciones ofensivas. El conjunto canalero suele replegar con orden para recuperar la pelota y salir con velocidad hacia el frente, aprovechando la potencia de sus atacantes y el juego directo cuando encuentra espacios. También ha demostrado capacidad para competir en partidos cerrados y aprovechar acciones a balón parado, una de sus principales fortalezas.

Sobre el papel, México parte como favorito gracias a la calidad técnica de su plantilla y al crecimiento colectivo que ha mostrado durante el torneo. Sin embargo, Panamá representa un rival que históricamente ha elevado su nivel competitivo frente a selecciones de mayor posesión y que cuenta con argumentos tácticos suficientes para convertir la semifinal en un duelo muy disputado.

Si el conjunto mexicano logra imponer su ritmo de circulación y mantener el control territorial, tendrá mayores posibilidades de avanzar a la final; en cambio, si el partido se rompe y se convierte en un intercambio constante de transiciones, las opciones panameñas aumentarán considerablemente.