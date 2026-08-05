Fox Sports: ¿Cuándo dejará de transmitir su señal la televisora en México?

Fox Sports Fox Sports es parte de Grupo Lauman, empresa que tomó el control del canal en 2021. (Especial)

Fox Sports es uno de los canales que hicieron historia en México, hace años tenía una extensa oferta deportiva, pero poco a poco se diluyó y ahora no quedan más que recuerdos de lo que fue una de las televisoras más importantes en el país.

¿Cuándo dejará de transmitir Izzi y Sky el canal de Fox Sports México?

Pero ahora, el canal Fox Sports dejará de transmitirse en algunos servicios de cable, ya que una empresa anunció que dejará de tener su señal y los usuarios dejarán de verlo en una fecha próxima.

Así también, Fox Sports se posicionó como uno de los gigantes de la televisión deportiva, pero las empresas Izzi y Sky, quienes ofrecen televisión de paga, dieron a conocer a sus suscriptores en un comunicado que pronto dejarán de tener las señales de los canales de Fox Sports en México.

Actualmente, ambas plataformas ofrecen servicios para Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium, por lo que estos dejarán de verse en el país próximamente,

“Queremos informarte que, a partir del 30 de agosto de 2026, los canales Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium dejarán de estar disponibles en la programación de izzi”, dice el comunicado de la empresa Izzi.

¿Por qué Fox Sports México dejará de transmitir su señal en Izzi y Sky?

En la actualidad, Fox Sports es parte de Grupo Lauman, empresa que tomó el control del canal en 2021, cuando cerró la compra de Fox Sports México.

En aquel entonces, Fox Sports México era parte de The Walt Disney Company, al recibir la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En ese entonces, Fox Sports ofrecía una gran cantidad de contenidos como la Liga MX, Champions League, Copa Libertadores, NFL, MLB, Fórmula 1, WWE y hasta UFC, pero poco a poco fueron perdiendo los derechos y actualmente su barra programática se centra en repeticiones de eventos.

Así también, en la actualidad existe Fox Corporation y Fox Sports México, ambas empresas disputan el nombre, pero Grupo Lauman sólo tiene licencia hasta noviembre de este año.

Cuando Grupo Lauman logró cerrar la venta con Disney, Fox Sports México tenía una licencia para usar el nombre por 5 años, pero según la empresa de Mickey Mouse, el trato comenzó en 2019.

Sin embargo, Fox Sports México aseguró que el trato inició en 2021, cuando compró la compañía y por ende, es hasta este 2026 cuando el trato quedará completado.