México vs Colombia: ¿Cuándo y a qué hora se juega la final femenil por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

México vs Colombia femenil EN VIVO | Cuándo es y dónde ver la final femenil de Centroamericanos 2026. (IG / @miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil está a un paso de conquistar una nueva medalla de oro. Después de vencer a El Salvador en un dramático partido que se definió en tiempos extra, México enfrentará a Colombia en la gran final del futbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, las mexicanas aprovecharon el desgaste de su rival y terminaron imponiéndose 4-1 en la prórroga para asegurar su boleto al partido por el campeonato.

México buscará mantener su dominio en la región y conseguir su cuarta medalla de oro consecutiva en la competencia, luego de coronarse campeón en las ediciones de Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

México y Colombia ya se enfrentaron en este torneo

La final tendrá un ingrediente especial, ya que ambas selecciones se vieron las caras durante la fase de grupos. En ese encuentro, México consiguió una importante victoria sobre Colombia, resultado que ahora buscará repetir para quedarse con el oro.

Además, existe un antecedente histórico entre ambas selecciones en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la edición de Veracruz 2014, mexicanas y colombianas también disputaron la final, con triunfo para el Tricolor por marcador de 2-0.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO México vs Colombia por la final femenil

La final del futbol femenil entre México y Colombia por la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se disputará este jueves 6 de agosto a las 17:00 horas (tiempo del Centro de México).

El encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de Claro Sports, tanto en televisión de paga como en su plataforma digital y canal oficial de YouTube. Además, también será transmitido por Fox Sports y Azteca Networks.

El partido definirá a las campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 mientras que previamente Venezuela y El Salvador jugarán por la medalla de bronce.

México va por su cuarta medalla de oro consecutiva

La Selección Mexicana llega con la posibilidad de hacer historia al conquistar su cuarto título consecutivo en el futbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Después de levantar el oro en 2014, 2018 y 2023, el Tricolor buscará extender su hegemonía frente a una Colombia que intentará romper el dominio mexicano en la región y quedarse con el campeonato de Santo Domingo 2026.