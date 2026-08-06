América vs San Diego FC: horario, canal y dónde ver la Leagues Cup 2026 EN VIVO

Esta noche se llevará a cabo uno de los encuentros más atractivos de la Leagues Cup 2026, cuando el Club América se enfrente a San Diego FC, en un partido que representa el choque entre uno de los equipos más ganadores de la Liga MX y una de las nuevas franquicias de la Major League Soccer (MLS).
¿Cuándo juega América vs San Diego FC en la Leagues Cup 2026?
El partido entre América y San Diego FC está programado para disputarse este jueves 6 de agosto de 2026 en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, Ciudad de México.
El duelo corresponde a la primera fase del torneo y forma parte de la nueva edición de la Leagues Cup, donde equipos mexicanos y estadounidenses buscan avanzar a la etapa definitiva.
¿Dónde ver América vs San Diego FC EN VIVO?
Los aficionados podrán seguir el partido por diferentes plataformas de transmisión:
- Canal Nu9VE
- TUDN
- Imagen Televisión
- Apple TV (MLS Season Pass)
Alineaciones América vs San Diego FC
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez, Isaías Violante, Raphael Veiga y Alexis Gutiérrez
- Delantero: Henry Martín
San Diego FC
- Portero: Carlos Dos Santos
- Defensas: Dagur Dan Thorhallsson, Christopher McVey, Manu Duah y Kieran Sargeant
- Mediocampistas: Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov y Onni Valakari
- Delanteros: Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen y David Vázquez
América vs San Diego FC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido América vs San Diego FC es victoria de las Águilas por 2-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: América 2-1 San Diego FC
Con la mirada en el Jueves 👀🇲🇽 pic.twitter.com/gu8DWs4pvx— San Diego FC (@sandiegofc) August 5, 2026