América vs San Diego FC: horario, canal y dónde ver la Leagues Cup 2026 EN VIVO

América vs. San Diego FC EN VIVO: pronóstico y alineaciones confirmadas Foto: La Crónica

Esta noche se llevará a cabo uno de los encuentros más atractivos de la Leagues Cup 2026, cuando el Club América se enfrente a San Diego FC, en un partido que representa el choque entre uno de los equipos más ganadores de la Liga MX y una de las nuevas franquicias de la Major League Soccer (MLS).

¿Cuándo juega América vs San Diego FC en la Leagues Cup 2026?

El partido entre América y San Diego FC está programado para disputarse este jueves 6 de agosto de 2026 en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, Ciudad de México.

El duelo corresponde a la primera fase del torneo y forma parte de la nueva edición de la Leagues Cup, donde equipos mexicanos y estadounidenses buscan avanzar a la etapa definitiva.

¿Dónde ver América vs San Diego FC EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido por diferentes plataformas de transmisión:

Canal Nu9VE

TUDN

Imagen Televisión

Apple TV (MLS Season Pass)

Alineaciones América vs San Diego FC

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez, Isaías Violante, Raphael Veiga y Alexis Gutiérrez

Delantero: Henry Martín

San Diego FC

Portero: Carlos Dos Santos

Defensas: Dagur Dan Thorhallsson, Christopher McVey, Manu Duah y Kieran Sargeant

Mediocampistas: Alejandro Alvarado, Jeppe Tverskov y Onni Valakari

Delanteros: Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen y David Vázquez

América vs San Diego FC: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido América vs San Diego FC es victoria de las Águilas por 2-1, en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 2-1 San Diego FC