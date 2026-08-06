New York City FC vs Santos Laguna: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup Conoce a qué hora y dónde ver el partido de New York City FC vs. Santos Laguna hoy (Unsplash)

Continua la primera jornada de la Leagues Cup y esta tarde Santos Laguna se enfrentará al New York City FC de la MLS, en un enfrentamiento donde ambos equipos debutarán en el campeonato; conoce todos los detalles sobre este partido.

Esta tarde, el New York City, dirigido por Pascal Jansen, y el Santos Laguna, liderado por Renato Paiva, se medirán entre sí, sin que haya un historial reciente entre ambos equipos, por lo que este primer enfrentamiento podría indicar el desempeño de estos clubes en la Leagues Cup 2026.

Horario y sede: ¿A qué hora juega New York City FC vs. Santos Laguna?

El New York City FC vs. Santos Laguna se llevará a cabo este jueves 6 de agosto en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey; el encuentro iniciará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Mientras que, en otras ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, la hora de transmisión será a las 16:30, Houston a las 18:30 y en Nueva York a las 19:30 horas.

Canales de transmisión y streaming: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de New York City FC vs. Santos Laguna?

El partido de New York City FC vs. Santos Laguna, así como los demás de la Leagues Cup 2026, serán transmitidos a través de la plataforma de streaming Apple TV.

En esta ocasión, el New York City FC vs. Santos Laguna no será transmitido en otros canales de televisión abierta o de paga. Sin embargo, otros encuentros de la Leagues Cup 2026 sí lo serán, por lo que te recomendamos que estés al pendiente de cada enfrentamiento del torneo.

Posibles alineaciones de New York City FC y Santos Laguna

Estas son las posibles alineaciones para ambos equipos en el partido de hoy.

New York City FC: Tayvon Gray, Thiago Martins, Mitja Ilenič, Nico Cavallo, Jonathan Shore, Nicolás Fernández Mercau, Andrés Perea, Axel Agustín Ojeda, Talles Magno, Bénie Traoré y Matt Freese.

Santos Laguna: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Emmanuel Echeverría, Aldo López, Salvador Mariscal, Ramiro Sordo, Ezequiel Bullaude, Fran Villalba, Lucas Di Yorio y Carlos Acevedo.