Austin FC vs Tijuana: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Gilberto Mora en la Leagues Cup

Austin vs Tijuana Gilberto Mora se perfila como titular en el partido de Xolos en la Leagues Cup 2026 (Crónica Digital y foto de Gilberto Mora de Mexsport)

Club Tijuana y Austin FC protagonizan uno de los juegos más interesantes de la jornada de hoy de la Leagues Cup. A continuación te presentamos todos los detalles del partido de Xolos en el Q2 Stadium: horario y dónde ver en vivo el encuentro de hoy.

Austin FC vuelve al certamen después de no participar en la edición de 2025 y atraviesa un periodo de resultados irregulares, mientras que los Xolos de Gilberto Mora llegan impulsados por un buen inicio en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Previa y pronóstico Austin FC vs. Tijuana: partido de la jornada 1 de la Leagues Cup

El conjunto texano únicamente ha conseguido una victoria en sus últimos siete partidos oficiales, un panorama que explica la presión con la que afrontará su presentación en la Leagues Cup.

En el aspecto individual, Myrto Uzuni se mantiene como el futbolista más peligros del ataque gracias a sus seis goles y cinco asistencias en 16 encuentros de la MLS.

El equipo dirigido por Sebastián Abreu llega con un panorama completamente distinto. Los Xolos acumulan ocho partidos oficiales sin conocer la derrota y se mantienen invictos en el Apertura 2026, donde ocupan el segundo lugar de la tabla general tras sumar dos victorias y un empate.

El equipo fronterizo también presume una defensa que apenas ha permitido un gol en tres jornadas, además de una ofensiva encabezada por Gilberto Mora y Mourad El Ghezouani, autor de dos anotaciones en el inicio del campeonato.

Por el rendimiento reciente de ambos clubes, el cuadro fronterizo mexicano parte como favorito.

¿A qué hora juegan Austin FC vs. Tijuana hoy?

Austin FC y Tijuana se enfrentarán este jueves 6 de agosto de 2026 en el Q2 Stadium de Austin, Texas. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup, comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Austin FC vs. Tijuana?

La presentación de Austin FC y Tijuana en la Leagues Cup podrá seguirse exclusivamente mediante Apple TV con MLS Season Pass. El encuentro no contará con transmisión por televisión abierta ni por canales de televisión de paga en México.

Alineaciones probables Austin FC vs. Tijuana

Austin FC perfilaría como titulares a Brad Stuver en la portería; Brendan Hines-Ike, Mateja Djordjevic, Guilherme Biro y Jon Gallagher en la zona defensiva; Joseph Rosales, Owen Wolff y Besard Sabovic en el mediocampo; mientras que Facundo Torres, Brandon Vázquez y Myrto Uzuni integrarían el ataque.

Por su parte, Tijuana iniciaría con Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez y Pablo Ortiz en defensa; Iván Tona, Frank Boya, Ramiro Arciga y Gilberto Mora en la mitad del campo; dejando en la ofensiva a Mourad El Ghezouani y Adonis Preciado.