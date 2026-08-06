México hace historia en medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

XXV JCC Santo Domingo 2026. Jorge Cárdenas conquistó la presea 146 de oro para México que significó superar el máximo de 145 que se habían conquistado en San Salvador 2023. (Foto espe)

La delegación deportiva mexicana ha logrado la meta de superar las 145 medallas de oro conquistadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, su máximo logro en la historia de la justa regional y que este jueves superó en Santo Domingo 2026 con la medalla conquistada por el halterista Jorge Cárdenas.

El metal dorado conquistado el halterista quedó grabado en la historia del deporte mexicano al sumar la 146 de primer lugar este jueves cuando aún restan dos días y fracción de competencias

Compitiendo en la categoría de 71 kilogramos, modalidad de arranque, el mexicano levantó 150 kilogramos en su segundo intento para quedarse con el primer lugar y conquistar la medalla que permitió a México establecer un nuevo récord de preseas doradas en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Su actuación no solo representó una victoria individual, sino también el momento simbólico en el que la delegación nacional rompió una marca que parecía difícil de superar después del exitoso desempeño obtenido tres años antes en San Salvador 2023.

Hace tres años en la justa en suelo salvadoreño México terminó en el primer lugar del medallero con 145 oros, 108 platas y 100 bronces para un total de 353 medallas.

Ahora en Santo Domingo 2026, al momento de lograr la medalla 146 de oro, el tablero indicaba además 96 de plata y 92 de bronce en una jornada que aún no concluía.