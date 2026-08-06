Chicago Fire vs. Necaxa ¿Dónde ver Chicago Fire vs Necaxa? Horario y transmisión de la Leagues Cup 2026

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 continúa con su intensa actividad sobre el terreno de juego, el Chicago Fire se medirá cara a cara ante los Rayos del Necaxa este jueves 6 de agosto.

El torneo ha dejado en claro que el nivel entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) se mantiene sumamente disputado, donde Necaxa buscará los tres primero puntos de la Fase de Grupos.

¿A qué hora empieza el partido entre Chicago Fire y Necaxa?

El silbatazo inicial para este enfrentamiento está programado a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México).

A partir de ese momento, ambos equipos buscarán adueñarse del balón en el medio campo y generar la tensión para tomar la ventaja en la tabla de posiciones de su respectiva zona.

¿Dónde se jugará el partido de la Leagues Cup hoy?

El escenario encargado de albergar el duelo entre el Chicago Fire y el Necaxa será el SeatGeek Stadium, emblemático recinto ubicado en la localidad de Bridgeview, Illinois.

¿Dónde ver en vivo la transmisión del encuentro?

Para los aficionados que deseen seguir cada jugada en directo desde la cancha del SeatGeek Stadium, la transmisión exclusiva del partido estará disponible a través de la plataforma de streaming Apple TV+, mediante el pase digital MLS Season Pass.