Cruz Azul vs Philadelphia Union: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup

Cruz Azul vs Philadelphia Union Nicolás Ibáñez se perfila como titular en el partido de hoy de La Maquina en la Leagues Cup

Cruz Azul y Philadelphia Union se enfrentan hoy en un partido correspondiente a la jornada 1 de la Leagues Cup 2026. A continuación, te contamos todos los detalles el juego de La Maquina en el Subaru Park: horario y dónde ver en vivo el encuentro.

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega como vigente campeón de la Liga MX y con la intención de trasladar ese buen momento al escenario internacional. Del otro lado estará un Philadelphia Union que atraviesa una racha positiva y quiere dar un golpe de autoridad en la fase inicial del torneo.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs. Philadelphia Union: partido de la jornada 1 de la Leagues Cup

En el inicio del Apertura 2026, el conjunto celeste mostró una ofensiva efectiva al marcar siete goles en tres encuentros. Sin embargo, también evidenció problemas defensivos al recibir seis anotaciones, una situación que deberá corregir frente a un rival que explota con velocidad los espacios a campo abierto.

El equipo mexicano tendrá ausencias importantes. Christian Ebere no realizó el viaje por un inconveniente relacionado con su visa, mientras que Rodolfo Rotondi quedó fuera del primer compromiso debido a una lesión.

Philadelphia Union llega fortalecido después de enlazar tres victorias consecutivas desde la reanudación de la MLS. Además, el club presume el antecedente de haber conquistado el MLS Supporters’ Shield 2025 gracias al mejor registro de la temporada regular y presume una buena trayectoria en la Leagues Cup, donde alcanzó las semifinales en sus dos participaciones anteriores.

Uno de los futbolistas que atraviesa mejor momento es Milan Iloski, quien ha marcado en seis partidos consecutivos de la MLS, estableciendo un nuevo récord para el club. También destaca la aparición del juvenil Cavan Sullivan, de apenas 16 años, que acumula cuatro asistencias.

El antecedente más reciente entre ambos clubes corresponde a la Leagues Cup 2024. Aquel encuentro terminó empatado 1-1 durante el tiempo reglamentario y Cruz Azul consiguió el boleto a la siguiente ronda después de imponerse en la tanda de penales.

El pronóstico es de un empate hoy en la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Philadelphia Union hoy?

El compromiso entre Cruz Azul y Philadelphia Union se disputará este jueves 6 de agosto en el Subaru Park en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs. Philadelphia Union?

Los aficionados podrán seguir el debut de Cruz Azul en la Leagues Cup 2026 mediante la plataforma de Apple TV, servicio que contará con la transmisión tanto para México como para Estados Unidos.

Alineaciones probables Cruz Azul vs. Philadelphia Union

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco; Omar Campos, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Andrés Montaño; Luka Romero; Nicolás Ibáñez y Osinachi Ebere.

Philadelphia Union: Andre Blake; Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner; Cavan Sullivan, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski y Bruno Damiani.