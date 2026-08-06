¿Desde cuándo no juega Hirving Lozano? ‘El Chucky’ ya tendría nuevo equipo en la MLS

Chucky Lozano | Dejaría San Diego FC para fichar con el LA Galaxy.

Hirving “Chucky” Lozano estaría muy cerca de volver a la cancha después de varios meses sin actividad. De acuerdo con The Athletic, el LA Galaxy está cerrando un acuerdo para incorporar al extremo mexicano a préstamo procedente del San Diego FC.

Según el reporte, ambas franquicias avanzan en las negociaciones para que Lozano llegue como Jugador Designado del Galaxy. Además, San Diego FC habría autorizado al futbolista a negociar con el vigente campeón de la MLS, aunque el club todavía asumiría una parte de su salario.

¿Desde cuándo no juega Hirving ‘Chucky’ Lozano?

El último partido oficial de Hirving Lozano fue el 29 de noviembre de 2025, cuando el San Diego FC enfrentó a los Vancouver Whitecaps en la Final de la Conferencia Oeste de la MLS.

En ese encuentro, el mexicano ingresó al minuto 60 y marcó el único gol de su equipo en la derrota por 3-1, resultado que puso fin a la temporada del club en su año de debut dentro de la liga estadounidense.

Desde entonces, el atacante suma más de ocho meses sin disputar un partido oficial.

¿Por qué dejó de jugar con San Diego FC?

Aunque fue una de las principales figuras del equipo durante su temporada inaugural, la relación entre Lozano y el club se deterioró.

En octubre de 2025, el mexicano protagonizó un altercado con integrantes del cuerpo técnico. Posteriormente, para la temporada 2026 dejó de entrar en los planes deportivos de la institución, aunque continuó entrenando de manera individual en las instalaciones del club.

La situación llamó la atención debido a que San Diego FC había convertido al exjugador del PSV y Napoli en la imagen de su proyecto de expansión apenas un año antes.

Los números de ‘Chucky’ Lozano en la MLS

A pesar de quedarse sin actividad durante toda la temporada 2026, Hirving Lozano dejó buenos números con San Diego FC en su única campaña.

En la fase regular disputó 27 partidos, registrando 9 goles y 10 asistencias en 1,833 minutos. En los playoffs añadió 2 goles y 1 asistencia en cuatro encuentros, todos entrando desde el banquillo.

En total, el mexicano acumuló 11 goles y 11 asistencias en 1,955 minutos durante su paso por la MLS.

Cruz Azul lo buscó, pero prefirió quedarse en Estados Unidos

Durante el mercado de invierno de 2026, Cruz Azul intentó fichar al delantero mexicano; sin embargo, Lozano decidió permanecer en San Diego con la esperanza de recuperar un lugar en el equipo.

La falta de minutos terminó afectando también su presencia en la Selección Mexicana. Sin actividad oficial durante todo 2026, Javier Aguirre no lo incluyó en la convocatoria del Tri para disputar la Copa del Mundo de 2026.