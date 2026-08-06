Bernardo Silva y Anthony Gordon Fichajes confirmados del Real Madrid y Barcelona para la próxima temporada al momento (MexSport)

El mercado de fichajes en Europa sigue en marcha y tanto el Real Madrid como el FC Barcelona han concretado incorporaciones estratégicas para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026/27.

Con la máxima exigencia tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, ambos clubes han hecho oficial la llegada de nuevos talentos e importantes refuerzos para competir en las próximas temporadas del momento.

¿Cuáles son los fichajes confirmados del Real Madrid?

El Real Madrid ha dado continuidad a su política de incorporar talento de escala mundial combinándolo con piezas bastante importantes.

Entre sus contrataciones confirmadas destacan Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y el joven delantero Carlos Espí.

Asimismo, la directiva del Real Madrid mantiene abiertas las gestiones para concretar la incorporación de Yan Diomandé, procedente del RB Leipzig, como uno de sus posibles cierres del mercado de fichajes españoles.

¿Qué jugadores ha fichado el FC Barcelona?

Por su parte, el FC Barcelona ha enfocado las incorporaciones exactas que fortalezcan su ataque y se adapten con inteligencia al juego del club europeo.

Entre los fichajes oficiales del FC Barcelona como piezas clave sobresalen el delantero inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle United; Karim Adeyemi, jugador que viene desde el Borussia Dortmund; y el joven delantero Jesse Bisiwu, procedente del Club Brujas.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en España?

El periodo oficial de inscripciones en LaLiga dio inicio el 1 de julio de 2026.

A partir de esa fecha, los clubes de la Primera División española tienen la oportunidad de registrar a los próximos jugadores y concretar sus plantillas definitivas antes del cierre formal del libro de pases, fijado para el próximo martes 1 de septiembre de 2026.