¿Quién juega hoy? Partidos y dónde ver en vivo a los equipos de la Liga MX en la Leagues Cup 2026

Leagues Cup 2026 Hoy juega América y Cruz Azul en la Leagues Cup (Crónica Digital)

La actividad de la Leagues Cup 2026 continúa este jueves 6 de agosto con una jornada que pone frente a frente a varios clubes de la Liga MX y la MLS.

El saldo de la jornada 1 no es favorable para los equipos de la primera división del futbol mexicano, sólo Toluca, León, Atlante y Juarez debutaron con triunfo.

¿Quién juega hoy en la Leagues Cup?

El cierre de la primera fecha presenta seis encuentros distribuidos a lo largo de la tarde y la noche. Entre ellos sobresale el debut de Cruz Azul, que tendrá una exigente prueba en casa del Philadelphia Union, uno de los equipos más sólidos de la MLS.

Por su parte, América disputará su primer compromiso del torneo frente a San Diego FC en el Estadio Banorte, un escenario donde las Águilas intentarán responder a las expectativas que las colocan entre los principales candidatos para avanzar.

La jornada también incluye el enfrentamiento entre New York City FC y Santos Laguna, el duelo entre Chicago Fire y Necaxa, además del compromiso entre Austin FC y Tijuana. El programa concluirá con el choque entre Portland Timbers y Puebla.

Horarios y dónde ver los partidos de hoy jueves 6 de agosto en la Leagues Cup

La actividad comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, con el partido entre New York City FC y Santos Laguna en el Sports Illustrated Stadium. La transmisión estará disponible mediante Apple TV con MLS Season Pass.

Media hora después, a las 18:00 horas, Cruz Azul visitará al Philadelphia Union en el Subaru Park. El encuentro podrá seguirse a través de Apple TV con MLS Season Pass.

A las 18:30 horas será el turno de Chicago Fire y Necaxa, duelo programado en el SeatGeek Stadium con transmisión por Apple TV con MLS Season Pass.

El siguiente compromiso arrancará a las 19:00 horas, cuando Austin FC reciba a Tijuana en el Q2 Stadium. El partido también estará disponible mediante Apple TV con MLS Season Pass.

Uno de los encuentros más esperados del día iniciará a las 20:00 horas con América frente a San Diego FC en el Estadio Banorte. Los aficionados podrán verlo por Apple TV con MLS Season Pass, además de las señales de TUDN, Nu9ve e Imagen Televisión.

La jornada concluirá a las 20:30 horas con el enfrentamiento entre Portland Timbers y Puebla en Providence Park, partido que será transmitido por Apple TV con MLS Season Pass.