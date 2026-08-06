Isaac del Toro renueva con el UAE Team Emirates-XRG hasta el 2031

¡Orgullo mexicano! El pedalista Isaac del Toro alcanzó podio de tercer lugar en el Tour de Francia 2026, además terminó como líder de los jóvenes en su debut en la carrera gala. (Agencia EFE)

El UAE Team Emirates-XRG confirmó este jueves que Isaac del Toro continuará en el equipo hasta el final de la temporada 2031. El corredor mexicano, que a sus 22 años ya suma 30 victorias como profesional, se compromete con el equipo de Tadej Pogacar por cinco años más.

La escuadra emiratí anunció la renovación del ciclista mexicano mediante el mensaje TORITO × 2031. “Nos complace anunciar que Isaac del Toro ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con el UAE Team Emirates-XRG, extendiendo su permanencia con el equipo hasta finales de 2031. Comprometidos con nuestro futuro”, escribió el equipo en su cuenta de X.

Con tan solo 22 años, Del Toro se ha consolidado como uno de los talentos más prometedores del ciclismo profesional desde su incorporación al UAE Team Emirates-XRG. Tras su victoria en el Tour de l’Avenir 2023, el mexicano ha brillado en el equipo emiratí, convirtiéndose en uno de los mejores corredores de carreras por etapas del mundo.

El Tour de Francia fue su presentación de gala

Del Toro confirmó que está hecho para los grandes retos después de debutar con un podio de tercer lugar en el Tour de Francia 2026 y como líder de los jóvenes portando el maillot blanco. El mexicano de 22 años pidió correr la carrera gala y rechazó correr como líder del UAE Team Emirates-XRG en el Giro de Italia.

Su llegada al UAE Team Emirates-XRG fue en 2024, desde entonces el mexicano ha participado en carreras por etapas y Grandes Vueltas, también asume funciones dentro del bloque encabezado por Tadej Pogacar.

La extensión de su contrato hasta 2031 representa una inversión en el futuro por parte del UAE Team Emirates-XRG, asegurando así a uno de los jóvenes ciclistas más prometedores del mundo -bautizado por Tadej Pogacar como su heredero- durante los que se prevé serán los mejores años de su carrera.

Feliz de continuar con el UAE Team Emirates-XRG

“Estoy muy feliz de continuar este camino con el UAE Team Emirates-XRG. Desde que me uní al equipo, todos han creído en mí y me han brindado el mejor entorno para desarrollarme tanto como ciclista como persona. Cada temporada he aprendido algo nuevo de mis compañeros y de la gente que trabaja a mi alrededor, y siento que mejoro constantemente”, señaló Isaac Del Toro en unas declaraciones emitidas por la escuadra emiratí.

Ciclista mexicano. Isaac del Toro ha cumplido sus sueños con el equipo emiratí que le ha dado confianza. (Foto especial)

“Este equipo es como mi casa. Compartimos la misma ambición, la misma pasión por las carreras y el mismo deseo de seguir mejorando. Firmar a largo plazo me da mucha confianza porque sé que estoy en el lugar correcto para mi futuro. Ya hemos logrado victorias increíbles juntos, pero sinceramente creo que lo mejor está por venir. Estoy emocionado de seguir creciendo con este equipo y luchando por las carreras más importantes del mundo”, añadió.

Sus antecedentes avalan su calidad

En su primera participación en el Giro de Italia 2025, el mexicano terminó segundo en la clasificación general, ganó la etapa 17 y obtuvo la maglia blanca como el mejor corredor joven, además de vestir la maglia rosa durante 11 jornadas antes de perder el liderato en la penúltima etapa.

En el Tour de Francia 2026 confirmó su calidad, concluyó en el tercer lugar de la clasificación general, únicamente detrás de Pogacar y Remco Evenepoel. También ganó la segunda etapa, disputada entre Tarragona y Barcelona, y se quedó con el maillot blanco de mejor joven.

Esta temporada también ganó los títulos del UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes.