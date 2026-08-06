México vs Canadá: ¿Cuándo y a qué hora se jugará la semifinal del Premundial Sub-20 de la CONCACAF?

México vs Canadá | Premundial CONCACAF sub-20 El equipo mexicano afrentará a Canadá en busca de un lugar en la final ante Estados Unidos o Costa Rica.

La Selección Mexicana juvenil se impuso a Panamá en los cuartos de final por marcador de 4-0 y aseguró su lugar en la Copa del Mundo de esta categoría con límite de edad para 2027. Ahora, el cuadro tricolor va en busca del boleto a la gran final de este certamen, donde podría jugarse el lugar en los Juegos Olímpicos. El rival será el equipo canadiense, quien también marcha con paso invicto en este certamen. El cuadro nacional será local ahora en la cancha del Estadio Banorte para la parte final del torneo.

Tras concluir los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ya sólo quedan cuatro equipos en la carrera por el título y el boleto a Juegos Olímpicos. Estados Unidos estará enfrentando a Costa Rica en el otro lado de la llave. Por su parte, México tendrá que enfrentar al cuadro de la ‘Hoja de Maple’.

¿Cuándo y a qué hora se juega la semifinal del Premundial Sub-20 entre México y Canadá?

Este partido se disputará este viernes 7 de agosto a las 20:00 horas desde la cancha del Estadio Banorte en la Ciudad de México. Luego de que toda la fase preliminar y los cuartos de final se disputaran en Puebla, los últimos cuatro equipos llegarán a la capital del país para los últimos tres enfrentamientos. Los ganadores de ambas semifinales también se medirán en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ el próximo domingo 9 de agosto.

Tanto México como Canadá llegan invictos a este partido con un saldo de tres victorias y un empate. Sin embargo, el equipo dirigido por Eduardo Arce es el único en todo el certamen que no ha recibido gol, consolidando así su solidez defensiva hasta el momento así como uno de los máximos anotadores: Hugo Camberros, quien marcha con cuatro goles en su cuenta personal.