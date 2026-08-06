México sub-23 vs Colombia sub-23 México sub-23 vs Colombia sub-23: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido por la medalla de oro femenil en los JCC 2026

México y Colombia están por disputarse el balón sobre la cancha para poder llevarse a casa la medalla de oro en el fútbol femenino.

Tras un intenso cara a cara previo durante la fase de grupos, ambas selecciones se reencuentran en la gran final dispuestas a apostar por su destreza técnica e intensidad física, presagiando un duelo que se verá sumamente reñido del torneo final.

¿Cuándo será la gran final por la medalla de oro de los JCC?

El partido que dará el final de este torneo femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre México y Colombia se llevará a cabo hoy jueves 6 de agosto de 2026.

La sede encargada sobre este duelo internacional será la cancha del Estadio Cibao, recinto ubicado en República Dominicana.

¿A qué hora inicia el partido entre México vs. Colombia Femenil?

El silbatazo inicial para la gran final se escuchará exactamente a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México).

¿Dónde y en qué canales se podrá ver en vivo la final?

Para la afición que desee seguir cada minuto del partido en directo, la cobertura de la final por la medalla de oro contará con diversas opciones de seguimiento.

La transmisión en vivo de este encuentro estará disponible de forma gratuita por medio de los canales oficiales de YouTube de Claro Sports y de Centro Caribe Sports.

Asimismo, para quienes prefieren la televisión de paga, el duelo se transmitirá a través de la señal de Fox Sports.

De igual forma, en las plataformas de streaming, podrá seguir el partido tanto en la aplicación de Claro Sports como en los canales de Azteca Networks.