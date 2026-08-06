LIV Golf consigue un nuevo inversor anuncia Scott O’Neil

Hay LIV Golf para rato. Scott O’Neil confirmó que LIV Golf 2.0 ofrecerá a los jugadores la oportunidad de convertirse en accionistas mayoritarios de la liga. (Foto especial)

Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf, anunció que la organización consiguió un nuevo inversor, lo que supone una inyección de capital muy necesaria tras la retirada de fondos por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita el pasado mes de abril. El ejecutivo realizó el anuncio desde el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey, sede del torneo LIV Golf New York que se celebra esta semana.

O’Neil señaló que el inversor principal “respaldará y financiará” la liga durante su transición hacia una nueva etapa a partir de 2027.

“Es un momento que nos alegra enormemente, que nos entusiasma anunciar y del que nos sentimos orgullosos de formar parte”, declaró O’Neil. “Sin duda se trata de un inversor de gran peso, y estamos totalmente comprometidos a hacer que esto se concrete”.

Por ahora, los detalles del acuerdo —incluidos los términos financieros, la identidad del inversor y el plazo específico para cerrar la operación— se mantienen en reserva. No obstante, con la presencia ya asegurada de un inversor principal, O’Neil destacó que más de una docena de partes adicionales han mostrado un “gran interés” en participar como inversores minoritarios. “No los necesitamos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo”, afirmó.

Se le pidió que confirmara la realización de la temporada 2027 una vez formalizado el acuerdo con el inversor principal, O’Neil afirmó y añadió: “Y también las de 2028, 2029 y 2030”. La liga se centra en un calendario de diez torneos que incluirá cinco grandes campeonatos por equipos en distintas partes del mundo y cinco eventos destacados, varios de los cuales se celebrarán en Estados Unidos.

Además, O’Neil confirmó que LIV Golf 2.0 ofrecerá a los jugadores la oportunidad de convertirse en accionistas mayoritarios de la liga, la cual se lanzó en 2022 y se encuentra en la recta final de su quinta temporada.

El torneo de esta semana en Trump National Bedminster es el undécimo de una temporada 2026 que ha incluido paradas en 10 países diferentes de cinco continentes.