Panthers vs Cardinals: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido del Salón de la Fama 2026 de la NFL?

Panthers vs Cardinals Carolina y Arizona protagonizarán el primer partido de la pretemporada 2026 de la NFL este jueves 6 de agosto.

La NFL está de regreso, al menos con su pretemporada. El mejor futbol americano del mundo inicia el día de hoy sus encuentros de preparación de cara a la temporada 2026 con su tradicional partido del Salón de la Fama desde Canton, Ohio. Para este primer enfrentamiento, tendremos a dos equipos que buscan regresar al protagonismo. Los ‘Cards’ hicieron cambios importantes este año y se enfrentan a la que podría ser la división más competida de esta temporada, que incluye a los vigentes campeones del torneo. En frente, Carolina viene de ser campeón en el sur de la Conferencia Nacional, pero necesitan demostrar que esto no fue un golpe de suerte y que tienen lo necesario para volver a Playoffs.

¿A qué hora se juega el Panthers vs Cardinals? | Pretemporada NFL 2026

El inicio de este partido será a las 18:00 horas (CDMX) de este jueves 6 de agosto desde la cancha del Tom Benson Stadium de Canton, Ohio.

¿En qué canal ver en México el Panthers vs Cardinals? | Pretemporada NFL 2026

Para disfrutar este partido, tendrás que sintonizar las pantallas de ESPN a través de tu sistema de televisión de paga.

¿Cómo ver en app el Panthers vs Cardinals? | Pretemporada NFL 2026

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Previa del Panthers vs Cardinals | Pretemporada NFL 2026

Han pasado 179 desde que los Seattle Seahawks se coronaron campeones del Super Bowl LX en contra de los New England Patriots. Ahora, la espera está cada vez más cerca de terminar para las y los aficionados de la NFL con el arranque de la pretemporada. Después de meses de agencia libre, draft y contrataciones, los partidos finalmente están de regreso, aunque sean encuentros de preparación.

Los Cardinals, como ya se ha vuelto costumbre en años recientes, se encuentran en periodo de reconstrucción. Mike LaFleur llega luego de años exitosos como coordinador ofensivo de Los Angeles Rams ern busca de darle una nueva cara al equipo del desierto, que dejó salir a Kyler Murray y que ahora tiene una competencia abierta por el puesto de mariscal de campo titular.

Por su parte, Carolina viene de romper una racha de más de 10 años sin aparecer en Playoffs. Los Panthers estuvieron de regreso en las eliminatorias, pero todavía tienen mucho que demostrar si quieren convertirse en un aspirante serio en la Conferencia Nacional. Bryce Young busca consolidarse finalmente como quarterback titular dentro de la liga