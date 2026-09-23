Liga MX: así va la Tabla General al 23 de septiembre; ¿qué equipos clasificarían a la Liguilla?

Querétaro vs. León en la jornada 9 de la Liga MX. QUERÉTARO, QUERÉTARO, 20SEPTIEMBRE2026.- Daniel Arcila del Leon y Carlo Garcia del Queretaro durante el juego de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio Corregidora el 20 de Septiembre de 2026 en Queretaro, Mexico. FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM (César Gómez Reyna)

La Liga MX se encuentra ya con más de la mitad de las jornadas disputadas y es en este parón de selecciones, conocido como la Fecha FIFA que las posiciones al momento pueden presentar una mirada hacia el futuro sobre qué equipos podrían clasificar a la Liguilla de este torneo.

La Liguilla de la Liga MX al momento

A falta de 8 jornadas por disputarse, la jornada 10 se jugará al inicio de la Fecha FIFA, sin embargo, con los equipos sin sus jugadores estrella que serán seleccionados para sus respectivos países, es común esperar resultados volátiles.

Al momento, los equipos clasificados para la siguiente instancia del torneo serían:

Toluca 19 puntos 9 partidos jugados Chivas 18 puntos 9 partidos jugados América 17 puntos 8 partidos jugados Cruz Azul 15 puntos 9 partidos jugados Querétaro 14 puntos 8 partidos jugados León 14 puntos 9 partidos jugados Tijuana 14 puntos 8 partidos jugados Puebla 14 puntos 9 partidos jugados

Los resultados inesperados del torneo Apertura 2026 perfilándose a la Liguilla

Entre ausencias de equipos recurrentes en la última instancia de la Liga MX y sorpresas que han mostrado equipos envueltos en buenas rachas, la Liguilla se perfila para tener cruces interesantes, con la posibilidad de que las semifinales puedan contar con la presencia de contendientes interesantes y poco usuales a llegar a la final del futbol mexicano.

Las ausencias de la Liguilla del Apertura 2026 hasta el momento

Entre los equipos que no se encuentran entre los primeros ocho de la instancia final, se encuentran los dos equipos regiomontanos, Rayados y Tigres. Los de la sultana del norte no cruzan sus mejores rachas, acumulando 7 derrotas y consiguiendo solo 5 victorias repartidas entre ambos equipos. Monterrey lleva 4 victorias y 3 derrotas a falta de un partido por disputar, mientras que Tigres cuenta con solo una victoria y cinco derrotas.

Otros dos equipos ausentes son Pachuca y Pumas, mismos conjuntos que se disputaron las semifinales en el pasado torneo Clausura 2026, en el que Pumas llegó a ser finalista, impulsado por su posición favorable en la tabla habiéndose posicionado como primero y líder de la tabla general. Ahora cruzan una de sus peores rachas y con 12 puntos, los de CU deberán encontrar su mejor momento para llegar al final de torneo regular dentro de los 8 mejores.

Las sorpresas de la Liguilla del Apertura 2026 hasta el momento

Querétaro y Puebla, dos conjuntos catalogados como “sotaneros” o en sus mejores momentos, de media tabla, han logrado hilar resultados favorables y ahora se encuentran entre los mejores ocho contra todo pronóstico.

Cabe recordar que en el torneo pasado, el Clausura 2026, Puebla quedó como penúltimo de la tabla general en el lugar 17 y Querétaro alcanzó el lugar 11 con 20 puntos. Marca que podría superar a falta de 9 partidos para los Gallos Blancos.

Querétaro, se ha afianzado en el lugar 5 y a falta de un partido podría conseguir 17 puntos totales en caso de ganar su compromiso pendiente, con lo que le valdría rebasar a Cruz Azul y quedarse en el lugar 4.

Mientras tanto, Puebla, con 14 puntos y en el lugar 8, se encuentra empatado a puntos con los lugares 5, 6, 7 y 9, situación favorable para los camoteros, que si continúa acumulando puntos y se mantiene con una buena diferencia de goles, podría terminarse colando, al menos en la misma posición que posee ahora mismo.