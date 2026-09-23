Almeyda critica que la Liga MX no se detenga por la Fecha FIFA

INCONFORME. En conferencia de prensa, el estratega de Monterrey reconoció que la situación afectará directamente a su equipo, ya que deberá afrontar su compromiso de este viernes ante Atlante sin dos de sus jugadores convocados a la selección mexicana. (Jorge Martinez)

El técnico argentino Matías Almeyda expresó su inconformidad con la decisión de mantener en actividad a la Liga MX durante la próxima Fecha FIFA, situación que obligará a varios clubes a disputar la décima jornada del torneo Apertura sin algunos de sus futbolistas más importantes.

En conferencia de prensa, el estratega de Monterrey reconoció que la situación afectará directamente a su equipo, ya que deberá afrontar su compromiso de este viernes ante Atlante sin dos de sus jugadores convocados a la selección mexicana.

“Vamos a extrañar a nuestros seleccionados. El campeonato se debió parar porque son jugadores muy importantes para nosotros y así estarán muchos equipos, pero hoy es algo que ya no se puede modificar”, afirmó el entrenador sudamericano.

Monterrey resentirá las ausencias

Las convocatorias de Orbelín Pineda y Víctor Guzmán con el representativo nacional representan una baja sensible para los regiomontanos en un momento clave del campeonato, donde varios clubes se encuentran separados por una escasa diferencia de puntos.

Pese a ello, Almeyda dejó claro que no cuestiona el llamado de sus futbolistas al combinado nacional. Por el contrario, destacó que para cualquier jugador representar a su país constituye uno de los mayores reconocimientos en su carrera profesional.

“Estamos felices por nuestros seleccionados. Nosotros trabajamos para que ellos crezcan de manera individual y colectiva, para que de manera natural tengan la posibilidad de competir con su selección. Me pone feliz por ellos; fui jugador de selección y es lo máximo, un sentimiento único, contento por ello, pero no por lo otro”, comentó.

Confianza en los reemplazos

El estratega argentino admitió que la ausencia de ambos elementos obligará a realizar ajustes en su planteamiento para enfrentar la jornada 10, aunque confía en que los futbolistas que reciban la oportunidad responderán de manera positiva.

“Son dos bajas importantes porque lo vienen haciendo muy bien, porque cada uno destaca en su posición y por eso fueron llamados. Trataremos de que los que los suplan lo hagan de manera satisfactoria y cumplan con las expectativas, aunque nos aporten otras características”, señaló.

La situación de Monterrey no es aislada, ya que varios equipos del campeonato mexicano deberán encarar sus respectivos encuentros sin piezas clave debido a los compromisos internacionales programados para este fin de semana.

Una Liga MX cada vez más competitiva

Más allá de la polémica sobre el calendario, Almeyda aprovechó para destacar el equilibrio que existe actualmente en el futbol mexicano, una característica que, a su juicio, lo distingue de otras ligas donde los candidatos al título suelen definirse desde las primeras fechas.

El argentino resaltó que la igualdad entre los clubes mantiene abierta la lucha por los puestos de clasificación y aumenta el atractivo del torneo para aficionados y protagonistas.

“Hay una gran paridad. Muchos equipos están separados por pocos puntos. Eso habla bien de la liga. Más allá de que hay equipos que invierten más que otros, siempre hay competencia”, explicó.

Un torneo sin favoritos claros

Para Almeyda, la incertidumbre en la tabla de posiciones es uno de los mayores activos del campeonato mexicano, ya que cualquier resultado puede modificar de manera significativa el panorama general.

“Prefiero mil veces esta liga que otras que en siete partidos ya tienen uno que sabes que va a ser campeón; en esta liga no se sabe, todo puede cambiar en un partido, eso la hace atractiva”, concluyó.

Mientras tanto, Monterrey buscará superar las ausencias de sus seleccionados cuando visite a Atlante, en una jornada marcada por el debate sobre la conveniencia de disputar partidos oficiales en plena Fecha FIFA, una situación que sigue generando críticas entre entrenadores y directivos del futbol mexicano.