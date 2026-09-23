César Montes César Montes causa baja de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA. (Mexsport)

La Selección Mexicana tendrá tres compromisos en la siguiente Fecha FIFA, pero también, el cuadro tendrá una sensible baja, pero no será por un largo periodo y el DT Rafael Márquez tendrá que afinar el cuadro para los cotejos.

¿Por qué César Montes no jugará con la Selección Mexicana la Fecha FIFA

De esta forma, César Montes, quien actualmente juega en el Lokomotiv de Moscú reportó con una lesión muscular, misma de la que estaba enterado el Tri, por lo que se perderá algún tiempo de actividad.

La Selección Mexicana tendrá una nueva baja para esta Fecha FIFA, cuando el cuadro enfrente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Hoy se dio a conocer que César Montes no seguirá en la concentración del Tricolor, debido a una lesión muscular que viene arrastrando, por lo que no alcanzará a recuperarse para los compromisos.

¿Rafael Márquez ya sabía de la lesión de César Montes?

Una vez que reportó César Montes con el Tri, Rafael Márquez ya sabía de la molestia que tenía el Cachorro con esperanzas de que se recupere, pero esto no será posible.

Luego de la baja de Montes, Dagoberto Espinoza, jugador del América, será el que se incorporé a los trabajos de la Selección Mexicana, pero esto será posible hasta que juegue la Fecha 10 del Apertura 2026.

Finalmente, César Montes causa baja de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA, por lo que ya tienen un suplente con Dagoberto Espinoza, quien fue elegido como sustituto del ‘Cachorro’ para los tres compromisos de la Selección Mexicana.