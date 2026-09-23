¿El ‘Vasco’ Aguirre pudo continuar con la Selección Mexicana tras el Mundial 2026? Esto dijo el DT

Javier Aguirre Aguirre resaltó que el Valencia representa lo que sería su último equipo como entrenador. (Mexsport)

Javier ‘Vasco’ Aguirre cumplió más o menos con su participación al frente de la Selección Mexicana, pero antes de partir a ser el DT de Valencia, el Tri le hizo una oferta al timonel para que continuara al frente del equipo.

¿El ‘Vasco’ Aguirre tuvo ofertas de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026?

De esta forma, el entrenador mexicano fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador del Valencia, por lo que decidió decantarse por un equipo de LaLiga en vez de continuar al frente del Tri.

Javier Aguirre fue el entrenador que tuvo bajo su mando al Tri, no pudo mejorar la actuación del equipo en un Mundial, pero la gente quedó más o menos satisfecha con el rendimiento de los jugadores en el campo.

Antes de partir rumbo a España, el ‘Vasco’ reveló que tuvo otras ofertas de distintos países, pero la que llama la atención es la del equipo mexicano, ya que había trascendido que Rafael Márquez sería el que se quedaría con el puesto tras su partida..

“Estábamos en el limbo de si dejarlo de una vez. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo en distintos países, incluido México”, compartió el extécnico de la Selección Mexicana.

¿El Valencia será el último equipo que dirija Javier Aguirre?

Así también, Aguirre resaltó que el Valencia representa lo que sería su último equipo como entrenador, ya que prefiere descansar una vez que termine su contrato,

“Al final decidimos por esta porque llevamos mucho tiempo en España. Tenemos mucho arraigo, tuve 15 temporadas; va a ser un buen colofón para el final de la carrera”. Comentó.

Finalmente, el ‘Vasco’ Aguirre pudo terminar como DT de la Selección Mexicana, pero prefirió irse con el Valencia para continuar aumentando su CV como timonel de varios equipos en el mundo.