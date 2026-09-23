Estados Unidos busca revancha en la Copa de Presidentes tras la amarga derrota en la Ryder Cup

LÍDER. Encabezados por el número uno del mundo, Scottie Scheffler, los estadounidenses llegan como favoritos a una competencia que históricamente les ha pertenecido.

La Copa de Presidentes 2026 arrancará este jueves en el emblemático Medinah Country Club, ubicado en las afueras de Chicago, con una misión clara para Estados Unidos: dejar atrás el doloroso golpe sufrido hace un año en la Ryder Cup y recuperar la confianza ante su afición.

Encabezados por el número uno del mundo, Scottie Scheffler, los estadounidenses llegan como favoritos a una competencia que históricamente les ha pertenecido. Desde la creación del torneo en 1994, el conjunto de las barras y las estrellas ha dominado ampliamente el certamen, cediendo únicamente un empate en la edición de 2003 disputada en Sudáfrica.

Una poderosa alineación estadounidense

El equipo capitaneado por Brandt Snedeker contará con una plantilla repleta de talento y experiencia. Junto a Scheffler estarán figuras como Xander Schauffele, Collin Morikawa, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Sam Burns, Russell Henley, Cameron Young, Chris Gotterup, Jacob Bridgeman y Jackson Koivun.

La escuadra buscará extender el dominio mostrado en la edición anterior de la competencia, celebrada en Montreal, Canadá, donde Estados Unidos se impuso con autoridad por marcador de 18.5 a 11.5 sobre el equipo internacional.

Nico Echavarría lidera la presencia latinoamericana

Del otro lado se presentará un representativo internacional competitivo y con importantes aspiraciones de dar la sorpresa. Entre sus integrantes destaca el colombiano Nico Echavarría, quien se ha convertido en una de las historias más llamativas del torneo.

Echavarría es apenas el tercer golfista colombiano que disputa la Copa de Presidentes, siguiendo los pasos de Camilo Villegas y Sebastián Muñoz. Su convocatoria también representa el regreso de Latinoamérica al equipo internacional después de que la región no tuviera representantes en la edición de 2024.

El capitán internacional, el australiano Geoff Ogilvy, elogió recientemente al colombiano al describirlo como “un competidor de primer nivel”, capaz de esconder detrás de una personalidad tranquila una extraordinaria capacidad para responder bajo presión.

Una selección internacional con experiencia y juventud

Además de Echavarría, el conjunto internacional contará con jugadores consolidados como los australianos Adam Scott, Ryan Fox y Min Woo Lee; los surcoreanos Sungjae Im, Si Woo Kim y Tom Kim; los canadienses Corey Conners y Nick Taylor; el japonés Hideki Matsuyama; su compatriota Ryo Hisatsune; y el sudafricano Christiaan Bezuidenhout.

La combinación de experiencia y juventud convierte al equipo en un rival peligroso, especialmente en un formato por equipos donde el estado anímico y la química entre compañeros suelen ser determinantes.

La herida que Estados Unidos quiere cerrar

Aunque la Copa de Presidentes suele ser un escenario favorable para los estadounidenses, el recuerdo más reciente sigue siendo la derrota sufrida en la Ryder Cup 2025, donde Europa se impuso por 15-13 en una intensa batalla disputada en Nueva York.

Aquel resultado dejó una profunda huella en el grupo norteamericano. Incluso Scottie Scheffler reconoció tras la competencia que la derrota representó “probablemente uno de los peores momentos” de su carrera profesional.

Por ello, el torneo que se disputará hasta el domingo adquiere un valor especial para Estados Unidos. Más allá de defender su hegemonía histórica, el objetivo será recuperar credibilidad, confianza y prestigio en el escenario internacional, mientras el equipo internacional intentará escribir una de las mayores sorpresas en la historia reciente del golf mundial.