Fórmula 1, golpes en lo ‘oscurito’...

BWT Alpine Formula One Team. .

No es que esté a favor del “trash talk” en los deportes, pero de repente es necesario para poner un poco de sabor, y más en esta época de “parón de verano”, donde los equipos y pilotos de la Fórmula 1 tienen prohibido por la FIA realizar pruebas en pista, simulador y trabajar en el taller.

Flavio Briatore, jefe de Alpine, sabe muy bien de esto y lanzó un par de comentarios llenos de veneno. “Aston Martin (tiene) las mejores instalaciones del mundo y al mejor ingeniero (Adrian Newey)… pues no son tan competitivos, ¿cierto?”, dijo a The Race. El italiano es un viejo lobo de mar y así, como si no se diera cuenta, dio el raspón al multimillonario Lawrence Stroll, propietario del equipo británico. Al final de su charla, lanzó otro golpe. Algunos de los exingenieros de Alpine emigraron a Aston Martin y a Cadillac, y Flavio afirmó que: “Ahora mucha gente quiere volver. Por ahora no (será posible). No quiero que me digan una sola palabra”...

BANDERA VERDE… Briatore sabe lo que es batallar dentro y fuera de la pista. Fue el italiano quien llevó al español Fernando Alonso a su bicampeonato con Renault y fue quien estuvo detrás del escándalo del “crashgate”, es decir, es un hombre de peligro. Parece que Flavio ha iniciado una cruzada contra Aston Martin, y más que para criticar el pobre desempeño del equipo de Stroll, lo hace para distraer la atención de los propios resultados en Alpine, que se encuentra en sexto lugar del campeonato de constructores, con 61 puntos, detrás de Racing Bulls, que tiene 66 y ha sido una grata sorpresa en el año.

Se esperaba que Alpine no tuviera pelea en el quinto puesto y que sus dos pilotos sumaran puntos de manera recurrente, pero no ha sido así. Pierre Gasly es el mejor de sus volantes y se sujeta con las uñas del Top 10, mientras que Franco Colapinto, aunque ha tenido buenos chispazos, está lejos de la constancia que se le pide. En fin, que Briatore dio una entrevista que le sirvió como un doble propósito...

ENTRADA A PITS… Ya denle la corona de IndyCar Series a Alex Palou. El dominio del español y del Chip Ganassi Racing es aplastante, casi grosero. Palou volvió a ganar, ahora en el bello Portland International Raceway, y con ello llegó a 510 puntos, por los 400 de Kyle Kirkwood (su más cercano perseguidor), a cinco fechas del final. La serie de monoplazas otorga 50 puntos al ganador de cada carrera, un punto por pole, uno más por liderar al menos una vuelta y dos a quien sea el líder el mayor número de giros. Es decir, un máximo de 54 por carrera. Matemáticamente aún está abierta la competencia, pero luego de seis victorias en 13 carreras, luce poco probable que el español deje de sumar. Veamos quién termina en segundo, pues David Malukas tiene 392 y Christian Lundgaard 375...

SALIDA DE PITS… A tres rondas de que concluya la temporada regular de NASCAR Cup Series, la pelea por entrar a los 16 primeros que protagonizan los Playoffs se mantiene abierta. Denny Hamlin, Ty Gibbs, Ryan Blaney y Tyler Reddick son los únicos que han amarrado un puesto para el Chase, por lo que hay 12 lugares en disputa. El mexicano Daniel Suárez sigue con vida en esa pelea, al ubicarse en 12. Vienen los óvalos de Richmond, New Hampshire y Daytona. Una victoria del regiomontano no le vendría nada mal para asegurar de una vez por todas su lugar, en su primera temporada en el equipo Spire. Ha sido, al menos para mí, una grata sorpresa…

BANDERA A CUADROS… En esta ocasión no me despediré con algo relacionado al automovilismo, sino con algo que es mucho más importante. El terremoto que golpeó a Colombia ha dejado destrucción y muerte. Visité Colombia por vez primera el milenio pasado, siendo jefe de prensa del Panam GP Series, cuando corríamos en el pequeño y hermoso autódromo de Tocancipá (Cundinamarca). Desde entonces ese país me ha abierto los brazos, y es momento de regresar el amor. Por favor, si están en condiciones, les invito a realizar donaciones en la Cruz Roja Mexicana, una organización seria y de prestigio bien ganado.

Hoy no vamos sobre ruedas. ¡Ayudemos!