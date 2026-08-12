Mundial de Flag Footbal 2026: partidos, fechas y horarios de la Selección Mexicana

Campeonato Mundial de Flag Football México entre los favoritos para ganar en amabas categorías (olympics.com)

El Campeonato Mundial de Flag Football, o fútbol bandera, se jugará en Düsseldorf, Alemania del 13 al 16 de agosto y decidirá quiénes pasan a la primera edición del deporte el los Juegos Olímpicos 2028. México se encuentra entre los equipos favoritos de la competencia.

¿Cómo será el Mundial para Flag Football?

El flag football o fútbol bandera es una variante del fútbol americano en el que a través de sucesivas jugadas debes ganar yardas para llegar a la zona defensiva del contrario y así acumular puntos. A diferencia del fútbol americano, este no es un deporte de contacto y las “tacleadas” se hacen al retirar banderas que los jugadores portan en la cintura.

El próximo 2028, será la primera ocasión que este deporte haga su debut en la competencia deportiva más grande del mundo. Estados Unidos, al ser sede Los Ángeles, ya tiene su lugar asegurado en la competencia en las ramas varonil y femenil. Para determinar dos otros lugares para cada una de las ramas, se llevará a cabo un Mundial de fútbol bandera organizado por la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) esta semana.

Durante cuatro días de acción, 16 equipos se enfrentarán en cada una de las dos categorías. México jugará contra el país anfitrión en ambas. Te decimos qué esperar de la selección nacional y contra quién se enfrentarán en la fase de grupos.

¿Cuándo y contra quién jugará México en la competencia de Flag Football?

La selección femenil de fútbol bandera mexicana actualmente se encuentra en la cima del ranking de equipos y ha conquistado títulos internacionales en 2004, 2008 y 2012. Por su parte, la selección varonil está posicionada en tercer lugar, detrás de Estados Unidos y Austria. El país vecino a aquel que inventó el deporte ha hecho un buen trabajo en cultivarlo durante los últimos años, y los próximos Juegos Olímpicos serán la oportunidad de demostrarlo, por lo que este fin de semana resulta esencial para que aseguren su boleto a la competencia.

Fase de clasificación femenil - Grupo A

México vs Alemania: 13 de agosto | 1:15 a.m.

México vs Eslovenia: 13 de agosto | 8:45 a.m.

México vs Italia: 14 de agosto | 3:45 a.m.

Fase de clasificación varonil - Grupo C

México vs Alemania: 13 de agosto | 2:30 a.m.

México vs Brasil: 13 de agosto | 10:00 a.m.

México vs Alemania: 14 de agosto | 6:15 a.m.

Todos los horarios marcados corresponden al centro de México.