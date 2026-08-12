Gatorade G15 2026: ruta confirmada, playera, medalla, horarios de salida y guía completa de la carrera

Gatorade G15 2026 | CDMX Se dieron a conocer todos los detalles para la competencia de este domingo 16 de agosto en la Ciudad de México.

Este domingo 16 de agosto, se celebra finalmente la carrera Gatorade G15 en su edición número 13. Una de las carreras más anticipadas del calendario runner de la Ciudad de México llega después de un retraso provocado por el Mundial 2026. Como ya es costumbre, la ruta tendrá algunos ajustes para diferenciarse a las anteriores, pero manteniendo la subida al Castillo de Chapultepec, algo que la ha mantenido como una de las más icónicas a nivel nacional.

Ruta confirmada de la carrera Gatorade G15 2026

Ruta Gatorade G15 CDMX 2026 Así se correrán los 15 kilómetros de la edición número 13 de la carrera Gatorade en la Ciudad de México este domingo 16 de agosto sobre Reforma y Chapultepec. Foto: Facebook (Gatorade México)

El arranque será sobre el paseo de la Reforma con dirección a la Glorieta de Gandhi para una eventual incorporación a la Avenida Heroico Colegio Militar, entrando así a la primera sección del Bosque de Chapultepec en los primeros kilómetros de la competencia.

Aproximadamente en el kilómetro 5, las y los corredores llegarán a la segunda sección del bosque de Chapultepec y comenzarán una de las partes más demandantes del recorrido, ascendiendo por Avenida de los Compositores, pasando por el Parque Aztlán, el Papalote Museo del Niño y llegando hasta el Museo de Historia Natural.

Posteriormente, habrá un periodo de bajada entre el kilómetro 7 y 9 donde pasarán por el icónico lago, uno de los puntos favoritos de la comunidad runner y para bajar de nueva cuenta a la primera sección.

Será en el kilómetro 11 y 12 cuando deban enfrentarse a la subida al Castillo de Chapultepec, una tradición que ha mantenido a la G15 como una de las carreras más únicas y esperadas año con año en la Ciudad de México y como parte previa al final de este recorrido.

Finalmente, regresarán al Paseo de la Reforma con dirección a la fuente de petróleos. La meta estará unos metros adelante del Metro Auditorio.

Playera y medalla de la carrera Gatorade G15 CDMX 2026

Otro de los puntos más atractivos que tiene siempre esta carrera es el kit de playera que incluye colores diferentes para hombres y mujeres, así como la medalla de “Finisher” que se caracteriza por su color dorado y ser una de las más bonitas de todo el país.

Para las camisas, que serán nuevamente de Adidas, tendremos un color azul y negro. Las cuales tendrán versiones en manga corta y también sin mangas, aunque Gatorade todavía no ha especificado qué color será para hombre y cuál para mujer.

Medalla Gatorade G15 CDMX 2026 Esta será la medalla que recibirán quienes concluyan exitosamente los 15 kilómetros de la competencia.

En cuando a la medalla, Gatorade también dio un primer vistazo oficial luciendo en color dorado y con la silueta del Castillo de Chapultepec en la parte superior de la presea.

¿Cuándo y a qué hora recoger el kit de competencia de la Gatorade G15 CDMX 2026?

La fecha de entrega de paquetes de competencia será este sábado 15 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México, en un horario desde las 7:00 horas y hasta las 14:00 horas de este día. Para poder recibir tu paquete, deberás presentar una identificación oficial vigente, así como tu carta responsiva firmada. O bien, tu web check-in desde la app móvil de Asdeporte.

También, recuerda que ese mismo día se estarán llevando a cabo las preventas para la edición 2027, donde se pondrán a la venta algunos números del próximo año. Si deseas adquirir uno, te recomendamos llegar con múltiples horas de anticipación para alcanzar una oportunidad de adquirirlos.

Horarios de salida para la Gatorade G15 2026 CDMX

El evento comenzará oficialmente a las 6:00 horas sobre el Paseo de la Reforma, por lo que se recomienda estar con al menos 30 minutos de anticipación entu respectivo bloque de salida, mismo que se te asignará el día de la entrega de kits conforme al tiempo estimado de competencia.

Los bloques saldrán de la siguiente manera:

6:15 horas | Bloque A

6:20 horas | Bloque B

6:25 horas | Bloque C

6:30 horas | Bloque D

El tiempo máximo de competencia será de 2 horas con 30 minutos.