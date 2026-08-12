Sebastián Córdova: ¿Qué lesión tiene el jugador de Pumas y cuándo regresa a las canchas?

Sebastián Córdova Pumas confirmó la lesión del mediocampista mexicano a través de un comunicado. (Mexsport)

Sebastián Córdova es uno de los referentes actuales de Pumas, sin embargo, el jugador salió con una grave lesión del duelo ante el Cincinnati FC y ya se sabe cuál es su estado de salud.

¿Qué lesión tiene Sebastián Córdova?

Córdova salió lesionado del duelo ante el Cincinnati FC, pero no se sabía cuál era su estado de salud, por lo que ahora hay malas noticias para el cuadro universitario.

De esta forma, Pumas confirmó la lesión del mediocampista mexicano Sebastián Córdova, quien salió en camilla y en un comunicado informaron de la gravedad de su lesión.

La lesión de Sebastián Córdova es más grave de lo que pensaron, ya que tiene el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda destrozado y tendrá que esperar varios meses para poder regresar a las canchas.

“El Club Universidad Nacional informa que después de efectuarse las evaluaciones médicas correspondientes, el jugador Sebastián Córdova presenta una rotura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, explica el comunicado.

Además, el comunicado detalla que en los próximos días, Córdova será intervenido quirúrgicamente para reparar el daño en su rodilla.

“Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será conforme a su evolución”.

¿Cuánto tiempo tardará Sebastián Córdova en regresar a las canchas?

Sebastián Córdova salió lesionado del partido ante Cincinnati, en la toma, el jugador pisa mal y cae al césped, por lo que encendió las alertas del cuerpo médico de inmediato.

Córdova fue retirado en camilla, le hicieron estudios médicos en Estados Unidos y ahora tendrá que esperar de ocho meses a un año para volver a las canchas.

De esta forma, Sebastián Córdova se perderá lo que resta del Apertura 2026 y parte del próximo torneo, esto, debido a una grave lesión, por lo que Pumas tendrá que buscar un reemplazo adecuado en la posición.