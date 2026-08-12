Inter Miami vs. León: horario canal, pronóstico y dónde ver EN VIVO el partido de la Leagues Cup

Leagues Cup Inter Miami y León se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

La Leagues Cup 2026 llega a una jornada decisiva para Inter Miami y León, dos equipos que llegan a este encuentro con objetivos muy diferentes.

Inter Miami afrontará el partido sin Lionel Messi, quien no estará disponible para este encuentro, mientras que Rodrigo De Paul aparece como una de las figuras que pueden asumir mayor protagonismo.

León, por su parte, buscará mantener el paso que le permitió llegar a la última fecha con posibilidades reales de avanzar. El equipo dirigido por Javier Gandolfi derrotó primero a Nashville y posteriormente superó 2-1 al Orlando City, resultado que lo dejó con seis puntos antes de visitar al Inter Miami.

Previa: ¿Qué necesita LEÓN para avanzar en la Leagues Cup?

León llega a la tercera jornada de la Leagues Cup 2026 con seis puntos, producto de sus triunfos ante Nashville y Orlando City. La Fiera ocupa uno de los puestos altos entre los clubes de la Liga MX y tiene en sus manos una oportunidad importante para asegurar su presencia en los cuartos de final.

El escenario es mucho más favorable para el conjunto mexicano que para Inter Miami.

La Fiera no llega a este encuentro con la presión de tener que conseguir una combinación de resultados tan complicada como la que enfrenta el equipo de Florida. Una victoria ante Inter Miami le permitiría terminar la fase con nueve puntos, una cosecha que prácticamente cerraría cualquier discusión sobre su clasificación.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. León?

El partido Inter Miami vs. León se disputa este miércoles 12 de agosto de 2026.

El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Nu Stadium, Miami Gardens, Florida.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Inter Miami vs. León?

Los aficionados que quieran seguir el encuentro podrán hacerlo mediante Apple TV, plataforma que tiene la transmisión de la Leagues Cup.

Alineaciones probables Inter Miami vs. León

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos Novo

Defensas: Ian Fray, Facundo Mura, Micael y Sergio Reguilón

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright y Telasco Segovia

Delanteros: Lovens Delinois y Dániel Pintér

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría y Sebastián Santos

Delantero: Daniel Arcilla

Pronóstico: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El pronóstico para el partido entre Inter Miami y León apunta a un empate 2-2, un resultado que dejaría a ambos equipos con un panorama complicado de cara a sus aspiraciones de avanzar en la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Inter Miami 2-2 León.