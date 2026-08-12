LaLiga de España implementará el uso del balón conectado

Balón Conectado El balón conectado: ¿qué es y cómo funciona? (Pexels)

Ante la creación de un balón conectado, esta tecnología servirá de gran ayuda en el arbitraje para mantener informados a los jueces en tiempo real sobre el momento exacto en el que el jugador impacta la pelota.

¿Qué es el balón conectado?

El balón conectado, desarrollado por la empresa Kinexon, representa esta nueva iniciativa al incorporar un sensor dentro de la pelota para ayudar a los árbitros con el seguimiento de las posiciones del balón y así tomar las decisiones adecuadas durante el partido.

A través del sensor integrado, un dispositivo de radiofrecuencia de tan solo 15 gramos dentro del balón, se captará en tiempo real la información de la posición y el momento exacto en el que existe un contacto entre los jugadores y el balón.

Todo esto tiene como objetivo otorgar mayor precisión a los árbitros en la toma de decisiones.

Se utilizará sobre todo en saques de esquina, fueras de lugar, manos, desvíos o cualquier otra acción en la que se requiera, pero sin alterar la sensibilidad al tacto: a efectos prácticos, funciona como un balón normal.

España será la primera en probar el balón conectado

LaLiga de España será la primera organización deportiva en utilizar la tecnología del balón conectado y pretende emplearla con ayuda de gráficos en el sistema de VAR, logrando que la información sea mucho más clara tanto para la afición como para los narradores en las transmisiones de los próximos torneos.

Cabe aclarar que esto se aplicará de forma pionera en el fútbol español, convirtiéndose en la primera liga del mundo en utilizar esta tecnología.