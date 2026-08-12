¿Quién es Josh Kushner, el nuevo dueño de Los Angeles Lakers, y cuál es su relación familiar con Donald Trump?

Joshua Kushner Bob Iger y Josh Kushner se convierten en los nuevos propietarios de Los Ángeles Lakers.

Este miércoles 12 de agosto se dio a conocer que Los Angeles Lakers vuelven a cambiar de propietario después de que Mark Walter —quien se había hecho con el equipo apenas un año atrás— concretara la venta por el precio de 12,500 millones de dólares al empresario e inversionista Joshua “Josh” Kushner y al exdirector ejecutivo de Disney, Bob Iger, estableciendo así un nuevo récord para la compra de un equipo deportivo profesional en Estados Unidos.

A pesar de que el acuerdo todavía requiere la aprobación de la Junta de Gobernadores de la NBA, la identidad de los empresarios interesados en los Lakers ha recorrido el internet inmediatamente y, si bien Iger no es un rostro desconocido para los estelares, Kushner ha resaltado en la conversación de redes sociales por su relación con Donald Trump, despertando la curiosidad del público.

Josh Kushner y Bob Iger compran los Lakers por 12,500 millones de dólares

Kushner, de 41 años, es un empresario e inversionista de capital de riesgo, fundador de Thrive Capital y cofundador de Oscar Health, cuya trayectoria empresarial está especialmente ligada al sector tecnológico y a inversiones en compañía de alto crecimiento. Antes de convertirse en uno de los nuevos dueños de los Lakers, Joshua ya había incursionado en el mundo deportivo mediante inversiones minoritarias; incluso, llegó a manifestar su interés de convertirse en propietario de una franquicia de la NBA.

Colaborando con Bob Iger, antiguo CEO de Disney, los empresarios cambiaron su estrategia de conseguir una eventual franquicia de expansión de la NBA en Las Vegas y apostaron por Los Angeles Lakers en el momento que surgió la posibilidad de comprar el equipo directamente a Mark Walter, cuya transacción de propiedad se concretó en octubre de 2025.

De acuerdo con reportes, la negociación se aceleró de manera extraordinaria y el acuerdo terminó valorando a la franquicia en 12,500 millones de dólares, más de dos mil millones por encima de la valoración anterior, cuando Walter compró el equipo a la familia Buss.

En una declaración conjunta, Kushner e Iger se describieron como aficionados “de toda la vida de la NBA” y dijeron sentirse profundamente honrados por la posibilidad de convertirse en custodios de uno de los equipos deportivos más importantes del baloncesto, destacando su respeto por la visión y liderazgo de la familia Buss, así como su intención de preservar el legado de la franquicia.

La compra, sin embargo, todavía no está completamente cerrada, ya que la NBA debe aprobar el cambio de control y el proceso contempla la revisión correspondiente antes de que la operación pueda concretarse de forma definitiva.

Josh Kushner y Donald Trump: ¿qué vínculo une al empresario con el actual presidente de EU?

La conexión de Joshua con Donald Trump se explica por su familia, pues el hermano menor del nuevo propietario de los Lakers, Jared Kushner, está casado con la hija del actual presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, por lo que las familias han formado un vínculo desde entonces. En palabras simples: Josh está relacionado a Trump como hermano de su yerno.

Este nexo también ha alcanzado a la modelo y empresaria Karlie Kloss, sin embargo, la ilustre figura de las pasarelas ha subrayado públicamente que sus posiciones políticas no necesariamente coinciden con las de sus “familiares”. Por ejemplo, en 2020, Kloss explicó que había votado por el Partido Demócrata y que no compartía las opiniones de su familia política; hasta la actualidad, la modelo se mantiene firme en estas declaraciones.

Por su parte, Josh ha sido identificado durante años como el miembro de la familia con “posiciones más alejadas a las de su hermano Jared”, el cual ocupó un papel destacado como asesor de Donald Trump durante su primera administración.

En la conversación alrededor del apellido Kushner y su conexión con el presidente estadounidense, es prudente destacar la distinción entre los hermanos, pues tanto sus posiciones políticas como carreras empresariales han seguido caminos diferentes.