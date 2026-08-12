Orlando City vs. Atlético San Luis Orlando City vs. Atlético San Luis: Horario, canal y dónde ver EN VIVO

Esta semana continúa la Jornada 3 de la primera fase de la Leagues Cup 2026, una fecha decisiva donde algunos equipos ya no cuentan con la fortuna de clasificar a la siguiente ronda.

Ante este panorama, se enfrentarán cara a cara Orlando City contra el Atlético de San Luis, siendo el club de la Liga MX el que buscará cerrar con broche de oro su participación en la Leagues Cup 2026.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Orlando City vs. Atlético San Luis?

Este duelo se disputará hoy, miércoles 12 de agosto.

El encuentro entre Orlando City y Atlético de San Luis dará su primer silbatazo esta tarde en un horario de las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

¿En qué estadio se llevará a cabo el partido entre Orlando City vs. Atlético San Luis?

El partido tiene como sede principal el Inter&Co Stadium, casa de Orlando en Florida.

Este recinto será el escenario del tercer y último duelo del conjunto estadounidense como local en esta primera fase de la Leagues Cup 2026.

¿Dónde puedo ver el encuentro de Orlando City vs. Atlético San Luis?

El duelo entre Orlando y Atlético de San Luis solo será transmitido a través de la plataforma de streaming Apple TV+ mediante el MLS Season Pass, por lo que este encuentro no se podrá seguir por televisión abierta.