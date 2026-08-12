Sheinbaum anuncia aumento de becas y premios para todas las medallas de México en Santo Domingo 2026

APOYOS. Quienes participaron en los JCC 2026 tendrán su premio.

La delegación mexicana que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibió un importante reconocimiento por parte del Gobierno de México, luego de conseguir una actuación sin precedentes al conquistar 407 medallas, cifra que confirmó al país como tricampeón centroamericano.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, a partir de enero de 2027, las y los deportistas nacionales recibirán un aumento en sus becas deportivas, además de que serán premiadas todas las medallas obtenidas durante la justa regional.

“Dieron un gran resultado y además se lo merecen”, expresó la mandataria al referirse al desempeño del representativo nacional, que cerró su participación con 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

PREMIOS PARA CADA MEDALLA CONQUISTADA

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que los estímulos económicos serán entregados por cada presea obtenida, una medida que reconoce el esfuerzo individual y colectivo de los atletas mexicanos.

Además del incremento en las becas, el respaldo gubernamental busca brindar mayor estabilidad a los deportistas de alto rendimiento y facilitar su preparación rumbo a futuros compromisos internacionales.

La actuación mexicana en Santo Domingo 2026 se convirtió en una de las más exitosas en la historia de la competición, consolidando el dominio nacional en la región y reafirmando la fortaleza del deporte mexicano en múltiples disciplinas.

LOS ATLETAS AGRADECEN EL APOYO RECIBIDO

El doble medallista olímpico Osmar Olvera destacó que el respaldo institucional permitió que los seleccionados nacionales compitieran en condiciones óptimas y afirmó que las 407 medallas obtenidas representan un logro histórico para México.

Por su parte, la boxeadora Guadalupe Sherlyn Torres Tavares señaló que detrás de cada presea existe una historia de sacrificio, disciplina y apoyo familiar, al tiempo que reconoció las iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer la práctica deportiva en el país.

El jinete Fernando Parroquín calificó las medallas conquistadas como el mayor orgullo de su carrera deportiva y agradeció el respaldo brindado durante todo el proceso de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA PARA EL DEPORTE NACIONAL

Con un total de 407 preseas, México finalizó como la máxima potencia deportiva de la región y consiguió su tercer título centroamericano consecutivo, gracias a una cosecha de 167 oros, 125 platas y 115 bronces.

El resultado refrenda el protagonismo del país en el escenario regional y fortalece las expectativas de cara a los próximos ciclos olímpicos, en los que varias de las figuras que brillaron en Santo Domingo buscarán trasladar su éxito a competencias de alcance mundial.

EL DATO

México conquistó 407 medallas en Santo Domingo 2026, la cifra más alta de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, integrada por 167 oros, 125 platas y 115 bronces, registro que le permitió coronarse tricampeón de la justa regional.