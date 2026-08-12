Los Jonas Brothers llegan a la NFL: este será el partido donde protagonizarán el show de Medio Tiempo este 2026

Jonas Brothers en la NFL | ¿A qué hora será su show en México? (Wikimedia Commons)

Los Jonas Brothers se harán presentes en la NFL con un show especial durante el medio tiempo del primer partido de temporada regular que la liga disputará en Australia. Nick, Joe y Kevin Jonas encabezarán el espectáculo que acompañará el histórico encuentro entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers.

El partido se jugará en el Melbourne Cricket Ground, en Melbourne, Australia. El kickoff está programado a las 10:35 a.m. del viernes 11 de septiembre; mientras que en el centro de México será a las 6:35 p.m. del jueves 10 de septiembre.

¿Qué partido jugarán los Jonas Brothers?

El show de medio tiempo formará parte del duelo entre los Rams y los Niners, correspondiente a la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL.

El encuentro será histórico porque marcará la primera vez que Australia recibe un partido de temporada regular de la NFL. Los equipos se enfrentarán en el Melbourne Cricket Ground, uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país.

Los Jonas Brothers ya tienen experiencia relacionada con la NFL. En 2022 ofrecieron una presentación durante el partido de Thanksgiving entre Dallas Cowboys y New York Giants, además de participar en el Draft de la liga en 2023.

¿Dónde transmitirán el partido y el show de medio tiempo?

La NFL confirmó que sus partidos de Netflix de 2026 estarán disponibles en más de 200 países, por lo que la transmisión tendrá alcance internacional.

Para el público mexicano, el encuentro comenzará a las 6:35 p.m. del jueves 10 de septiembre. El show de los Jonas Brothers se realizará durante el medio tiempo, por lo que su hora exacta dependerá de la duración de la primera mitad.

Cabe recordar que este partido no será el encuentro de NFL que se disputará en México durante 2026. La liga también regresará a la Ciudad de México en noviembre.

La NFL continúa así con su expansión internacional durante 2026, una temporada en la que también tendrá partidos en México, Reino Unido, Alemania, España, Francia y Brasil.