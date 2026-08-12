México va por la conquista mundial y los boletos olímpicos en flag football

RUMBO AL SUEÑO OLÍMPICO. La selección mexicana femenil de flag football llega a Düsseldorf, Alemania, con la mira puesta en conquistar uno de los boletos disponibles para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y confirmar su lugar entre las potencias mundiales de la disciplina.

La cuenta regresiva terminó para las selecciones de México de flag football, que a partir de este 13 de agosto iniciarán su participación en el Campeonato Mundial 2026 de la especialidad en Düsseldorf, Alemania, con un objetivo muy claro: conquistar el podio y asegurar uno de los codiciados boletos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado tricolor afronta la máxima cita internacional de este deporte convertido en una de las principales potencias del planeta. La selección femenil llega como líder del ranking de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF), mientras que la varonil ocupa la tercera posición mundial, credenciales que colocan a ambas escuadras entre las grandes favoritas para obtener la clasificación olímpica.

CUATRO PLAZAS OLÍMPICAS EN JUEGO

El certamen reunirá a 32 selecciones nacionales, divididas en 16 equipos femeniles y 16 varoniles, procedentes de 19 países, todos en busca de los cuatro pases disponibles para Los Ángeles 2028, dos por cada rama.

La misión luce especialmente atractiva para México debido a que Estados Unidos, anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos, ya tiene asegurada su participación, lo que abre una oportunidad inmejorable para que las selecciones mexicanas den un paso histórico rumbo al debut olímpico del flag football.

Previo a su partida, los representativos nacionales finalizaron su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde además fueron abanderados por autoridades deportivas en una muestra de respaldo a un proyecto que se ha consolidado como referente internacional.

ALEMANIA, PRIMER RETO EN EL CAMINO

La selección femenil quedó ubicada en el Grupo A junto a Italia, Alemania y Eslovenia, mientras que la escuadra varonil competirá en el Grupo C, donde enfrentará a Suiza, Alemania y Brasil.

La actividad de la fase de grupos se desarrollará entre el 13 y 14 de agosto, mientras que los Cuartos de Final y las Semifinales se disputarán el 15 de agosto. Los encuentros por las medallas y la definición de los boletos olímpicos tendrán lugar el 16 de agosto.

Curiosamente, ambos equipos mexicanos arrancarán su participación enfrentando a Alemania. Las mujeres lo harán a las 1:15 horas (tiempo del centro de México), mientras que los hombres saltarán al campo a las 2:30 horas.

MÉXICO SUEÑA CON HACER HISTORIA

Con talento, experiencia y resultados que respaldan su candidatura, México llega al Mundial con la mira puesta en confirmar su dominio internacional y convertirse en uno de los primeros países clasificados a Los Ángeles 2028 en una disciplina que vivirá su estreno olímpico.

Para las selecciones nacionales, el desafío no solo representa la posibilidad de conquistar un campeonato mundial, sino también la oportunidad de escribir una de las páginas más importantes en la historia del flag football mexicano.

EL DATO

México ocupa actualmente el primer lugar del ranking mundial femenil y el tercer puesto en la rama varonil de la IFAF, posiciones que lo colocan entre los principales candidatos para quedarse con uno de los boletos olímpicos que repartirá el Campeonato Mundial de Flag Football 2026.