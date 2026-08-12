PSG vs Aston Villa: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Supercopa de Europa

PSG vs Aston Villa | Supercopa de Europa 2026 Los dos vigentes campeones de clubes europeos se disputan el primer gran título de la temporada 2026 este miércoles 12 de agosto.

La temporada del futbol europeo inicia de lleno el día de hoy con el primer gran trofeo que se disputarán el PSG y el Aston Villa. El equipo de Luis Enrique, llega como el vigente bicampeón de la UEFA Champions League en busca de demostrar que quiere seguir dominando el futbol de clubes del viejo continente. Por su parte, los ingleses quieren regresar este trofeo a su país y empezar el año con el pie derecho de cara a un torneo que presume de ser el más competitivo a nivel internacional.

Como cada año, los campeones de UEFA Champions League y UEFA Europa League se disputan la Súpercopa de Europa a un partido previo al inicio de sus respectivas ligas. El equipo parisino suma ya dos títulos de Liga de Campeones y busca seguir manteniendo su legado a nivel nacional e internacional. En frente, su rival serán ‘Los Villanos’, quienes sorprendieron a propios y extraños llevándose el segundo título más prestigioso de clubes de este continente. Hoy, tienen la oportunidad de darle una bofetada al cuadro francés y demostrar que están en nivel para pelear por todo este año.

Champions League holders Paris Saint-Germain take on Europa League victors Aston Villa 😤#SuperCup pic.twitter.com/j1cucxSV5M — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2026

¿A qué hora se juega el PSG vs Aston Villa? | Súper Copa de Europa 2026

El inicio de este partido será a las 13:00 horas (CDMX) de este miércoles 12 de agosto.

¿En qué canal ver el PSG vs Aston Villa? | Súper Copa de Europa 2026

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¿Cómo ver en app el PSG vs Aston Villa? | Súper Copa de Europa 2026

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Previa del PSG vs Aston Villa | Súper Copa de Europa 2026

A poco menos de un mes de que concluyera la Copa del Mundo, el futbol de máxima categoría a nivel de clubes está de regreso con un enfrentamiento donde se disputa un título oficial. Los dos campeones del futbol europeo de clubes se enfrentan para cortar el listón de inicio de la temporada. Aunque no todas las ligas arrancan en la misma fecha, este fin de semana ya estarán comenzando algunas de ellas.

El PSG de Luis Enrique se ha consolidado como el mejor equipo del mundo luego de dos años consecutivos de ganar a nivel local e internacional. El cuadro francés ha sabido triunfar a pesar de la ausencia de Kylian Mbappé y ahora están en camino de construir una dinastía dentro del futbol europeo. Para este año, mantienen la base actual con jugadores estelares como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Hakimi y el campeón del mundo Fabián Ruiz.

Sus rivales serán el Aston Villa, equipo que también es dirigido por un director técnico español. El club inglés se coronó campeón en mayo de este año tras imponerse al Fribburg, consiguiendo así la primera UEFA Europa League de su historia. La última vez que un campeón de este torneo se llevó la Supercopa fue en el 2018 cuando el Atlético de Madrid se impuso al Real Madrid.

Posibles alineaciones del PSG vs Aston Villa | Supercopa de Europa 2026

PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vítinha, Fabián Ruiz, Desiré Doué, Khvica Kvaratshkeia, Osumane Dembélé

Aston Villa: Emiliano Martínez, Ian Maatsen, Pau Torres, Ezri Konsa, Matty Cash, Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho, Ollie Watkins.