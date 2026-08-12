Seattle Sounders vs. Chivas sí va por TV abierta: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup

La Crónica Seattle Sounders y Chivas se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 en el Lumen Field.

La Leagues Cup 2026 llega a una jornada importante para Seattle Sounders y Chivas, aunque ambos clubes afrontan el cierre de esta fase con panoramas muy distintos. El conjunto estadounidense todavía busca mantener con vida sus aspiraciones dentro del torneo, mientras que el Guadalajara se prepara para disputar su último compromiso de esta edición.

Previa: ¿Qué necesita Chivas para avanzar en la Leagues Cup?

Chivas sumó solamente un punto en sus dos primeros encuentros: empató 1-1 con LAFC y posteriormente perdió 0-1 frente a FC Dallas. Al caer en la tanda de penales contra LAFC, no pudo obtener la unidad adicional que contempla el formato del torneo.

Por ello, el compromiso frente a Seattle Sounders tendrá para el Guadalajara un objetivo distinto: cerrar con una victoria su participación en la Leagues Cup y recuperar sensaciones antes de volver a concentrarse en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Seattle, en cambio, todavía tiene algo en juego. Los Sounders perdieron 3-0 ante Toluca en su debut, pero posteriormente vencieron por el mismo marcador a Querétaro, por lo que buscarán aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres.

¿A qué hora juegan Seattle Sounders vs. Chivas hoy?

El partido Seattle Sounders vs. Chivas se disputará este miércoles 12 de agosto de 2026, correspondiente a la Jornada 3 de la Leagues Cup.

El encuentro está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México en el Lumen Field.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Seattle Sounders vs. Chivas?

Los aficionados que quieran seguir el partido desde México podrán hacerlo mediante Apple TV, plataforma que cuenta con la transmisión de la Leagues Cup.

Alineaciones probables Seattle Sounders vs. Chivas

Posible alineación de Chivas ante Seattle Sounders

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Mateo Chávez

Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, José Castillo, Mateo Chávez Centrocampistas: Erich Gutiérrez, Luis Romo, Fernando Beltrán

Erich Gutiérrez, Luis Romo, Fernando Beltrán Delanteros: Roberto Alvarado, Cade Cowell, Armando González

Posible alineación de Seattle Sounders ante Chivas

Portero: Stefan Frei

Stefan Frei Defensas: Alex Roldan, Jackson Ragen, Yeimar Gómez Andrade, Nouhou Tolo

Alex Roldan, Jackson Ragen, Yeimar Gómez Andrade, Nouhou Tolo Centrocampistas Defensivos: João Paulo, Obed Vargas

João Paulo, Obed Vargas Centrocampistas Ofensivos: Cristian Roldan, Albert Rusnák, Pedro de la Vega

Cristian Roldan, Albert Rusnák, Pedro de la Vega Delantero Centro: Jordan Morris

Pronóstico: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Chivas debería imponer su nivel superior en un partido que promete goles de ambos lados. Pronóstico: Victoria de Chivas, 2-1.