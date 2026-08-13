93 Aniversario del CMLL: ¿Qué combates se han confirmado para la función especial de lucha libre en la Arena México?

93 Aniversario CMLL El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó los primeros combates de la función especial en la Arena México, incluyendo el combate estelar con final suicida.

Luego de un mes de intensa actividad internacional, el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue forjando lo que es la función más importante del año, la que celebra el aniversario número 93 de una de las tradiciones deportivas más importantes en nuestro país. La noche de este 12 de agosto, se confirmaron múltiples combates, incluyendo apuestas de máscara contra cabellera y la presencia de superestrellas como El Soberano Jr, Místico, Komander y el de Andrade ‘El ídolo’.

Cartelera del 93 aniversario del CMLL: luchas confirmadas al momento

Este próximo viernes 18 de septiembre, el CMLL tendrá su función especial de aniversario y la cartelera ya comenzó a tomar forma recientemente con cuatro combates anunciados oficialmente hasta el momento. La Catedral de la Lucha Libre estará recibiendo a las máximas estrellas de la compañía para una noche que quiere reafirmar el buen momento que vive el pancracio a nivel nacional e internacional. Este pasado 12 de agosto, se confirmaron los siguientes enfrentamientos:

Místico y Averno vs Último Guerrero y Templario vs Zandokan Jr y Star Jr vs Dragón Rojo y Bárbaro Cavernario | Cuadrangular de Parejas con Final Suicida

Andrade vs Volador Jr

Soberano Jr vs Bandido

Titán vs Komander | Campeonato Mundial Welter del CMLL

En el combate estelar, tendremos a cuatro parejas en el cuadrilátero compuestas por un rudo y un técnico. Quienes sean eliminados salen de la arena y la pareja vencedora termina enfrentándose entre sí resultando en un combate donde apostarán la máscara o la cabellera.

También, tendremos uno de los duelos más esperados por la afición mexicana. Luego de que fueran descalificados en el Grand Prix de la semana pasada por arrancarse las máscaras entre ellos, Soberano Jr y Bandido se enfrentarán en un mano a mano espectacular que podría ser uno de los combates de la noche para seguir escribiendo una rivalidad que perdure en los próximos años.

De igual forma, Andrade El Ídolo estará luchando una vez más en una función de aniversario del CMLL. La superestrella de AEW se estará enfrentando a Volador Jr a quien le quitó la máscara en el 2013 peleando bajo el nombre de “La Sombra”, también en una función de aniversario. Ahora, esta podría ser la revancha para