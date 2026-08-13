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El Gran Maestro yucateco Sion Radamantys Galaviz Medina se proclamó campeón de la categoría Internacional del IV Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez Aguascalientes 2026, disputado del 5 al 9 de agosto en el Foro 3C del Complejo Tres Centurias. Con 7,5 puntos de 9 posibles, Galaviz Medina (2522 Elo) superó a un lote de rivales de mayor cotización, en lo que constituye una de las actuaciones más destacadas del ajedrez mexicano en lo que va del año.

El segundo puesto fue para el también GM mexicano Luis Ernesto Quesada Pérez, de Ciudad de México, con 7 puntos, mientras que el podio lo completó el cubano César Alejandro Pérez Rodríguez, quien con 6,5 unidades cumplió además su objetivo declarado antes del torneo: aseguró la norma de Maestro Internacional que perseguía. Le siguió muy de cerca, con el mismo puntaje, el mexicano Javier Benítez Lozano.

ALTO NIVEL COMPETITIVO

El dato más llamativo de la clasificación final fue el desempeño del GM peruano Jorge Cori, cabeza de serie con 2586 de Elo y señalado por la prensa previa al certamen como uno de los grandes favoritos al título. Cori tuvo que conformarse con la séptima plaza tras sumar 6 puntos, el mismo registro que el cubano Elier Miranda Mesa (sexto) y por debajo del sonorense Luis Carlos Torres Rosas, quinto con 6 unidades.

El resultado confirma el nivel competitivo de la categoría Internacional, disputada a nueve rondas por sistema suizo entre 44 jugadores, y deja una lectura interesante: pese a la presencia de varios Grandes Maestros de rating superior, fue un GM local, formado en el ajedrez mexicano, quien se impuso en su propia casa.

No se podía pronosticar que la siguiente partida de la quinta ronda la iban a protagonizar los dos primeros lugares, así que resultó determinante.

GALAVIZ SION – QUESADA LUIS

PEÓN DAMA

1.d4 d5 2.c4 c5 (Naturalmente, conocer de memoria las variantes derivadas de la mejor línea gracias al ordenador ofrece una amplia ventaja deportiva sobre quien debe encontrarlas por sí mismo, sujeto a la presión del reloj y el tablero. Por eso damos por sentado que las negras están preparadas contra 3.cxd5! Dxd5 4.Cf3 cxd4 5.Cc3 Da5 6.Cxd4.)

3.e3 Cf6 4.Cf3 cxd4 5.exd4 g6 6.Cc3 Ag7 7.cxd5 0–0 8.Ac4 Cbd7 9.0–0 Cb6 10.Ab3 Cbxd5 11.Te1 b6 12.Ag5 Ab7 13.Ce5 Tc8 14.Df3 Tc7 15.Dh3 Cxc3 16.bxc3 Dc8 17.Dxc8 Axc8 18.c4 e6 19.Tad1

Esto se convierte en el momento culminante de la partida, cuando había que jugar de la manera más rutinaria posible: 19...Ab7.

Tb7?? 20.Aa4?! (La posición ofrece muchas alternativas para las blancas. Una buena es: 20.h4 h6 21.Af4 Ch5 22.Ac1 Axe5 23.dxe5, con una aplastante ventaja de espacio.)

20...Cd7? (Ahora 20...h6 21.Ac1 Tc7 ofrece una enconada resistencia. Las blancas rematan la partida de manera bastante vistosa.)

21.Cc6 f6 22.Af4 Rf7 23.Ab3 Te8 24.c5 Cf8 25.d5 e5 26.d6+ Ce6 27.Cxe5+ fxe5 28.c6 Ad7 29.cxb7 exf4 30.Txe6 Axe6 31.Te1 Af8 32.Txe6 Tb8 33.d7 1–0