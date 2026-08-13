Mundial de Flag Football 2026: México femenil y varonil vencen a Alemania en su primer partido del torneo

Mundial Flag Football 2026 Las selecciones femenil y varonil de México se impusieron ante los anfitriones alemanes en el Mundial de Flag Football 2026. (@OlimpismoMex)

Las selecciones mexicanas de Flag Football debutaron esta madrugada en terreno alemán contras los equipos femenil y varonil anfitriones en el Mundial de Flag Football 2026 que se lleva a cabo en Düsseldorf, Alemania. Tanto el conjunto femenil como el varonil de México, se impusieron sobre las selecciones alemanas en el primer enfrentamiento del torneo.

Este primer resultado, expone el paso firme con el que México planea avanzar en la competencia mundialista para asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mundial de Flag Football 2026: selecciones mexicanas vencen a Alemania en su debut

El campeonato mundial de Flag Football arrancó la madrugada de este jueves en Düsseldorf, Alemania, con dos intensos enfrentamientos entre las selecciones femenil y varonil mexicanas contra los anfitriones del torneo, quienes fueron dominados por los conjuntos aztecas en sus partidos debut.

La selección feminil de México, que actualmente se encuentra ubicada en el primer lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Futbol Americano, inició su participación con una clara ventaja en el campo que les llevó al marcador final de 38-14 sobre las alemanas.

Inició arrollador 🏈



La selección femenil de Flag Football demuestra porque son las favoritas y número 1 del ranking mundial. Derrotaron de forma contundente a las locales en su debut.



Campeonato Mundial de Flag Football - Partido 1

México🇲🇽 38-14 Alemania🇩🇪



Siguiente partido… pic.twitter.com/6cDtZJhEWS — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 13, 2026

Esta victoria contundente es el primer paso del conjunto femenil de México hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo central del torneo para las mexicanas, junto al oro mundialista que no han perdido de vista.

“Buscamos traer una medalla a casa. Vamos siempre con esta mentalidad: la de buscar el oro para México y, en el caso del femenil, mantenernos en el ranking número uno en el mundo”, compartió la quarterback de la selección femenil, Diana Flores, con ESPN Digital.

Por otra parte, la selección varonil mexicana de Flag Football tuvo un encuentro más reñido al de sus compatriotas, teniendo que superar la presión de sus rivales anfitriones hasta el último minuto, venciéndoles con un marcador 30-22 sobre el equipo alemán y, demostrando de esta forma, por qué se posicionan en el tercer lugar del ranking mundial de la Federación Internacional de Futbol Americano.

Manteniendo el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el conjunto varonil mexicano de Flag Football también prepara el terreno para traer el oro a casa.

¿Cuándo serán los siguientes partidos de las selecciones feminil y varonil de México en el Mundial Flag Football 2026?

Tras dos partidos debut envueltos en intensidad, perseverancia y excelencia, las selecciones mexicanas de Flag Football se preparan para sus siguientes partidos en el torneo, los cuales se llevarán a cabo este jueves 13 de agosto en distintos horarios matutinos:

Selección Femenil de Flag Football: Enfrentará a Eslovenia a las 08:45 horas , buscando mantener su arranque victorioso y dominio mundial.

Enfrentará a a las , buscando mantener su arranque victorioso y dominio mundial. Selección Varonil de Flag Football: El siguiente duelo será contra Brasil a las 10:00 horas.

En caso de que desees seguir las transmisiones de estos partidos y futuros enfrentamientos de las selecciones mexicanas en el Mundial de Flag Football 2026, podrás hacerlo a través de las plataformas ESPN, incluyendo su canal oficial de YouTube.